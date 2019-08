Crescita | i titoli di Stato Usa a due anni rendono più dei treasury decennali | segnale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nel giorno in cui dalla Germania arriva la notizia che il pil è tornato negativo e la produzione industriale cinese rallenta scendendo ai minimi dal 2002, anche idistatunitensi danno segnali preoccupanti sullodi salute dell’economia. Per la prima volta dal 2007, il tasso pagato dai treasuries statunitensi a dieciè sceso sotto quello deia due, dopo che in primavera lo stesso era accaduto per i trimestrali. L’ultima volta in cui si è verificata una simile inversione ènel giugno del 2007, quando la crisi dei mutui sub-prime si stava intensificando. La curva dei rendimenti Usa si è invertita prima di ogni recessione da 50a questa parte e soltanto in un caso si è trattato di falso allarme. L’inversione della curva dei rendimenti si è verificata anche per iinglesi per la prima volta dal 2008. Fuori dagli Stati Uniti, va ...

