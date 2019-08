Crawl-Intrappolati | esce nelle sale il 15 agosto il nuovo thriller di Alexandre Aja

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019)usciràcinematografiche italiane domani, 15. Si tratta di un film horror-, diretto daAja, avente come protagonisti Kaya Scodelario e Barry Pepper. Dal trailer si intuisce che si tratterà di un film carico di suspense e anche di scene al limite dello splatter. Anche se la base della trama sarà la lotta per la sopravvivenza contro ostili alligatori, si può dire che il film sarà un mix di più generi quali il, l'horror ma anche i "Disaster movie". Vediamo la trama nel dettaglio e il cast di questopromettente film. La trama Il film è ambientato in una cittadina della Florida che si sta preparando all'evacuazione di massa a causa di una violento uragano in arrivo. Haley, preoccupata per suo padre, si recherà da lui prima di partire e scoprirà che il genitore è ferito e imprigionato nei sotterranei della casa a causa ...

