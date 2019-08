CorSport | Icardi potrebbe far raggiungere alla serie A il record di spese sul mercato

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) A circa 20 giorni dchiusura delestivo, inA ci sono già trasferimenti per un miliardo di euro. C’è ancora tempo, scrive il Corriere dello Sport, per superare ildi investimenti stabilito l’anno scorso: 1.280 milioni bruciati dall’1 luglio al 17 agosto. Un segno del fatto che i club italiani sono tornati ad investire e che i top player non sono indifferentipiazza italiana. Ad esempio, De Ligt, inseguito da Barcellona, United e Psg,fine ha scelto la Juventus. E Lukaku è arrivato all’Inter. Così come il Napoli ha preso Manolas e anche, quasi, Lozano e lotta per. Nella classifica delleper Leghe ricavata da Transfermarkt, scrive il Corriere, laA è al terzo posto dopo Premier League (1,5 miliardi spesi echiuso) e Liga (più di 1,2 miliardi). E stacca di parecchio la Bundesliga e la Ligue 1. LaA non supererà inglesi e ...

