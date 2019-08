Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Latiene d’occhio. Lo scrive il CorriereSera. I giallorossi hanno nel mirino Mauro, che è dato sempre più vicino ad un trasferimento nella Capitale. Ma casomai non dovesse andare in porto, Petrachi già pensa al piano B. E così tiene d’occhio Timo Werner, del Lipsia, scrive il quotidiano, per il quale avrebbe fatto un sondaggio. L’attaccante classe ’96 ha il contratto che scade l’anno prossimo e non ha intenzione di rinnovarlo. Vorrebbe trasferirsi al Bayern ma il Lipsia, per non perderlo a parametro zero, preferirebbe monetizzare subito. Su Werner ci sarebbero sia lache il Napoli, ma l’operazione sembra complessa. Per questo motivo, latiene d’occhio. Solo per l’eventualità cheaccettasse la corte di De Laurentiis e Ancelotti. L'articolo: Nei...

napolista : CorSera: Nei piani alternativi della Roma a Icardi c’è anche Milik I giallorossi avrebbero fatto anche un sondaggio… -