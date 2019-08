Fonte : today

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nasce un nuovo "super albo" per fisioterapisti e optometristi, addetti alla radiologia e all'igiene dentaria, ma anche...

novasocialnews : Condono sanità, il Governo salva per decreto 20mila operatori senza titoli #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Today_it : Condono sanità, il Governo salva per decreto 20mila operatori senza titoli - StefaniaSiben : @Serafin97817048 @matteosalvinimi Bello discutere con persone educate??. il governo del cambiamento in peggio ha aum… -