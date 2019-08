Clima | la corsa contro il tempo per salvare i ghiacciai | le immagini dalle Alpi senza neve

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Gli effetti devastanti del riscaldamento globale sono sotto gli occhi di tutti. Per chi vuole toccare con mano una delle prove più evidenti, è sufficiente salire in quota, sulle nostre, dove fino a qualche anno fa si camminava su quelle che erano “le nevi eterne”. Isono in agonia e gli esperti hanno già emesso la prognosi: entro fine secolo sono a rischio estinzione tre quarti delle superfici innevate. Nell’immediato, come per esempio succede in Presena, si corre ai ripari posizionando enormi teli a protezione delle ultime lingue di ghiaccio vicino agli impianti di risalita. La soluzione, però, come suggerisce Roberto Dinale dell’Ufficio idrografico della provincia di Bolzano, deve essere a medio e lungo termine: ridurre subito le fonti inquinanti all’origine, seguendo le direttive dell’accordo di Parigi sul. Due settimane fa ...

