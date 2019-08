City Biathlon di Wiesbaden | Vittozzi e Wierer protagoniste | le azzurre preparano il

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019)aldiil 1K-Shot di Livigno. Le atlete del Livigno Team sono già in gran forma in vista delle prossima stagione “Chiudere gli occhi, respirare a pieni polmoni, poi riaprirli e divertirsi all’aria aperta. Benvenuti a Livigno, regno delle attività a cielo aperto, nel cuore delle Alpi Italiane”. Così recita uno dei tanti indovinati slogan di Livigno, dove si stanno affinando i progetti per l’imminente 1K-Shot inserito nel programma del Palio delle Contrade di venerdì 23 agosto. Sci di fondo e, per un giorno, saranno protagonisti con atleti di altissimo livello ed in particolare con gli specialisti del Livigno Team, nel quale campeggiano i nomi delle duedelche hanno dominato, con i colori appunto di Livigno, nel Campionato del Mondo ed in Coppa del Mondo, Dorotheae Lisa. Le ...

