Ciclismo | tanti italiani cambiano squadra | Cataldo e Villella alla Movistar

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Dal 1° di agosto si è aperto ufficialmente il ciclo mercato e possono essere annunciati i cambi diin vista della stagione 2020. I movimenti già definiti sono molti e riguardano anche diversi corridoridi spicco. Hanno cambiatoanche molti dei punti di riferimento delazzurro, a partire da Vincenzo Nibali per continuare con Elia Viviani, Matteo Trentin e il campione nazionale Davide Formolo. Ci saranno per fortuna anche diversi nuovi ingressi nel World Tour, giovani talentiche si affacceranno al grandecome il neo campione d’Europa under 23 Alberto Dainese.: NibaliTrek, VivianiCofidis Mai come quest’anno ilitaliano vedràdei suoi principali protagonisti cambiare casacca. Sono diversi gli azzurri che hanno già ufficializzato il cambio diper il 2020 e il nome più eccellente tra questi è ...

