Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Doppia operazione di mercato in entrata per lache si è assicurata le prestazioni degli italianiVillella a partire dal 1° gennaio 2020. I due ciclisti tricolori, entrambi provenienti dal Team Astana, hanno firmato un contratto biennale con il team spagnolo che scadrà dunque alla fine della stagione agonistica del 2021.è classe 1985, Villella classe 1991, entrambi scalatori che potranno rendersi molto utili come gregari sulle rampe delle grandi corse a tappe per gli uomini di punta della. Tra i risultati più importanti delle loro carriere, da evidenziare il trionfo nella classifica scalatori della Vuelta a España 2017 per Villella davanti a Miguel Angel Lopez e Chris Froome, mentrevanta una vittoria al Giro d’Italia ed una alla Vuelta a España oltre ad un titoloa cronometro nel 2012. Clicca qui per ...

OA_Sport : Ciclismo, doppio colpo italiano in casa Movistar: arrivano Dario Cataldo e Davide Villella nel 2020 - bikenewsPhoto : Doppio podio e piazzamenti per il Team F.lli Giorgi a Clusone #ciclismogiovanile #cyclingnews #ciclismo #cycling… - Claudione_B : RT @sport_through: Ciclismo - #tdp2019, colpo doppio del talentino Vingegaard - Formolo e Ulissi con i migliori #LtweetSport -