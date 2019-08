Ciclismo – BinckBank Tour | Sam Bennett stratosferico | l’irlandese della Bora-Hansgrohe fa

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Fantastica tripletta di Samal: l’irlandesesi prende anche la terza tappa Spettacolo unico al: al termineterza tappa, di 166,9 disputata sul circuito di Aalter, è nuovamente Samad alzare al cielo le braccia per la vittoria. L’irlandeseha siglato una stratosferica tripletta, battendo in volata al fotofinish Groenewegen e Philipsen., primo corridore a vincere tre tappe di fila al, si conferma leader.L'articolo, Sam: l’irlandesefa sua anche la terza tappa SPORTFAIR.

