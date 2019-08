Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) “Siamo tornati”. Così sulla loro pagina Facebook i gestori del Cayo Blanco di Sottomarina, in provincia di, annunciano la riapertura del locale delloche lo scorso 8 agosto era statoper “escalation di razzismo e violenza”. Il Tar ha autorizzato la revoca anticipata della sospensione, accogliendo le ragioni del gestore, Fabio Damian, che tramite i suoi legali ha fatto presente che il danno economico sarebbe stato “grave ed irripetibile”, come riporta il Corriere del Veneto. Dopo l’episodio di violenza, risalente al 3 agosto, la procura di Vicenza aveva sospeso la licenza del per un periodo di 15 giorni. Un uomo di 43 anni era stato spintonato fuori dal locale ed era stato “violentemente colpito dai buttafuori con calci e pugni che gli hanno causato la frattura del perone e della mascella” perché aveva ...

Cascavel47 : Chioggia, riapre lo stabilimento balneare chiuso per “razzismo e violenza”: il Tar ha accolto il ricorso d’urgenza… - Noovyis : (Chioggia, riapre stabilimento balneare chiuso per “razzismo e violenza”: il Tar ha accolto il ricorso d’urgenza)… -