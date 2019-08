Castel del Monte | lo scorso 11 agosto conferita ad insigni personalità “La valigia di

Il Castello delle Cerimonie 2019 - la nuova stagione dal 30 agosto su Real Time : "Magia" è la parola chiave della nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie, su Real Time da venerdì 30 agosto 2019 alle 22.40. Se la favola è da sempre quel che la Famiglia Polese riserva alle famiglie che scelgono La Sonrisa per celebrare le proprie feste, la magia è quella che la serie tv è riuscita a portare nel racconto di una quotidianità non sempre facile che scompare di fronte agli specchi, alle dorature e alle ceramiche del ...

Mare - i test di agosto dell'Arpac : stop ai tuffi a Sorrento - Castellammare e Vietri : Sono già 218 i campionamenti di acque di balneazione effettuati finora da Arpac ad agosto, 1951 dall?inizio della campagna di monitoraggio 2019, in linea con il cronoprogramma...

Ignazzi interviene sul trasferimento della sede Gal da Mottola a Castellaneta : Castellaneta. È nuovamente il presidente del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine Raffaele Ignazzi ad intervenire sulla questione relativa

Damascelli : il bomber dell’Inter è Sebastiano Esposito (altra pepita di Castellammare) : Abbagnale, Quagliarella, Donnarumma e, adesso, Sebastiano Esposito. Tony Damascelli, su Il Giornale, definisce Castellammare di Stabia una miniera. L’ultima pepita è, appunto, il giovane Esposito, “un ragazzo di anni diciassette che calcia e corre, spinge e inventa come un adulto che sappia di football antico e, insieme, moderno, cioè pratico”. Un cognome, il suo, scrive Damascelli, che un tempo, in Campania, veniva assegnato ai trovatelli senza ...

Giovanni Floris - la gaffe con la moglie del ministro Castelli : "La faccia smettere" - caos in studio : Una lunga intervista, quella concessa da Giovanni Floris a Il Fatto Quotidiano. Il conduttore de La7 ripercorre la carriera, dai tempi in cui mandò il curriculum ad Enrico Mentana. Poi parla del suo editore, Urbano Cairo, affermando che "mi sembra molto difficile che un imprenditore di successo poss

Castelvolturno - il report della giornata degli azzurri : Doppia seduta oggi per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano l’amichevole contro il Marsiglia. Al mattino, dopo una prima fase di prevenzione e riscaldamento, la squadra, sul campo 3, ha svolto lavoro tattico finalizzato alla manovra offensiva. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazioni al tiro. Malcuit prosegue il proprio lavoro personalizzato. Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La ...

Il Napoli si allena a Castelvolturno - il report della seduta : Dopo il ritiro di Dimaro Folgarida e la bella partita in amichevole contro il Liverpool campione d’Europa il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Centro Tecnico di Castelvolturno. La squadra si è radunata nel pomeriggio ed ha svolto una prima fase di prevenzione. Primo giorno di allenamento per Fabian Ruiz che, come da programma, ha raggiunto il gruppo dopo il successo ai campionati Europei Under 21. La rosa inizialmente si è divisa ...

Rugby - Coppa del Mondo 2019 : Tommaso Castello non recupera dall’infortunio ed è costretto al forfait : La Nazionale Italiana di Rugby dovrà fare a meno di Tommaso Castello nella Coppa del Mondo 2019, che andrà in scena a settembre. Il capitano delle Zebre non riuscirà infatti a completare in tempo il recupero dall’infortunio accusato lo scorso marzo. Il trequarti genovese aveva subito la frattura del perone destro a Twickenham contro l’Inghilterra. Castello proseguirà comunque nei prossimi mesi il percorso di riabilitazione con la ...

Il matrimonio nel Castello del boss delle cerimonie finisce malissimo : invitato rompe il piatto in testa al cameriere : finisce malissimo il banchetto di nozze alla Sonrisa, nel castello del boss delle cerimonie. Domenica sera, durante una festa in onore di una coppia di origine cinese con decine di invitati, un...

Il matrimonio nel Castello del boss delle cerimonie finisce in rissa : invitato spacca un piatto in testa al cameriere : È finito in rissa, con tanto di intervento dei carabinieri, un matrimonio organizzato nel castello del “boss delle cerimonie”, a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Domenica sera una coppia di origine cinese si stava godendo il banchetto di nozze con decine di invitati: tutto stava andando per il miglio fino a quando un 33enne, parente dello sposo, si è visto togliere il piatto da davanti da un cameriere, mentre ancora ...

Malati di pulito : la trasformazione del Castello di Plas Teg - sporco da 29 anni : Tornato in programmazione in queste mattinate estive con la sua terza stagione sul canale 31 del digitale terrestre, Malati di pulito rimane uno dei format più apprezzati dagli spettatori di Real Time. Il format, produzione originale di Channel 4 e nato in Gran Bretagna nel 2013, racconta di alcune persone affette da disturbi ossessivi compulsivi di lavaggio e pulizia che metteranno le loro capacità nell'arte dei mestieri di casa a ...

Allarme alga a Castellammare del Golfo ma non è tossica : Nel mare di Castellammare del Golfo spuntano grossi banchi di alga e scoppia l’Allarme tra i bagnanti ma gli esperti assicurano che non è affatto pericolosa ma di tratta solo di un fenomeno naturale. Scongiurata quindi l’ipotesi della presenza di alga tossica. Una comparsa anomala nel mare di Castellammare del Golfo dove a memoria si fa fatica a ricordare una così massiccia presenza di alghe. Proprio questa «rarità» ha messo tutto ...

Medea incanta il pubblico del Castello di Donnafugata a Ragusa : Debutto con successo per la compagnia Godot al Castello di Donnalufata. Lunghi applausi e ovazioni per una prima assoluta dalle forti emozioni