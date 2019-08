Caretta Caretta ha fatto il suo nido a Marina di Modica

Tartarughe Caretta Caretta - trovati già 4 nidi in Toscana nell’estate 2019 : “Adottare comportamenti rispettosi e responsabili” : Quest’estate sono stati trovati già 4 nidi di caretta caretta sulle coste della Toscana: due in provincia di Livorno tra Cecina (Livorno), dove le uova sono vicine ormai alla schiusa, e Rimigliano a San Vincenzo, e altrettante nel Grossetano, a Marina di Grosseto. L’ultimo in ordine di tempo a Castiglione della Pescaia. Lo ricorda l’assessore all’ambiente della Toscana Federica Fratoni in una lettera aperta ai bagnanti, ...

Il 9 agosto è Tartaday - si festeggiano le Caretta Caretta : Il 9 agosto si celebra il Tartaday, la giornata dedicata alla salvaguardia delle tartarughe marine e del loro habitat organizzata dai partner e dai Centri di recupero e cura delle tartarughe marine del progetto Ue TartaLife che da 5 anni lavorano ininterrottamente, 365 giorni l’anno, per contribuire alla conservazione della tartaruga marina. Specie protetta a livello internazionale e inserita nella lista rossa delle specie in pericolo dell’Iucn, ...

Animali : tartaruga Caretta Caretta con plastica nello stomaco salvata e liberata [GALLERY] : Il Corpo della Guardia di Finanza esercita, grazie all’articolata componente navale di cui dispone, il ruolo di polizia del mare nazionale, a tutela di tutti gli interessi dei cittadini e dello Stato. Abitualmente l’attenzione dei finanzieri che operano sul mare e lungo le coste è rivolta principalmente alla prevenzione, alla scoperta e alla repressione delle molteplici attività illecite che possono verificarsi nel teatro marittimo, tuttavia nel ...

Scoperto nido di tartarughe Caretta Caretta tra gli ombrelloni della Maremma : “Evento scientificamente eccezionale” : Scoperto un nido di tartarughe marine della specie caretta caretta sulla spiaggia Riva del Sole a Castiglion della Pescaia (Grosseto) dove è stata avvistata una lunga traccia lasciata nottetempo da una grossa femmina uscita dal mare e risalita fino al punto dove sono gli ombrelloni. La scoperta è stata fatta durante uno dei monitoraggi dei ricercatori di TartAmare, associazione non-profit che in Toscana si occupa della riabilitazione delle ...

Animali : nate in Calabria le prime tartarughe Caretta Caretta della stagione : Prima schiusa a livello nazionale, nella principale area di nidificazione italiana della specie: sono nate a Brancaleone (Reggio Calabria), in località San Giorgio, le prime 35 tartarughe marine caretta caretta della stagione 2019. Il nido era stato localizzato lo scorso 12 giugno dal personale della onlus caretta Calabria Conservation, durante un pattugliamento della costa. L’emersione delle piccole tartarughe proseguirà nelle prossime ...

Tartaruga Caretta Caretta nidifica in una spiaggia di Pesaro : “Fatto raro - magnifica sorpresa” : Una Tartaruga Caretta Caretta ha nidificato a Baia Flaminia a Pesaro. Sergio Pari, presidente della Fondazione Cetacea, ha affermato: “Questa notte una Tartaruga Caretta Caretta si è avvicinata alla battigia di Baia Flaminia e ha deposto le uova. Capita raramente, è stata una magnifica sorpresa. Evidentemente si è sentita sicura, è dal punto di vista ambientale, un evento unico“. L’area, che è stata recintata, si trova nella spiaggia ...

La tartaruga marina non ce l’ha fatta : l’esemplare di Caretta Caretta soccorso da un bambino in Sardegna è morto : Non ce l’ha fatta l’esemplare di tartaruga marina della specie Caretta Caretta recuperata ieri nel litorale di Muravera, sulla costa sud orientale della Sardegna, dopo la segnalazione di un bambino che l’aveva vista in difficolta’ a pochi metri dalla riva. “L’animale, nonostante avesse superato l’intervento chirurgico per l’estrazione dell’amo – spiegano i veterinari del CReS di ...

Salvataggio in mare al largo della Sicilia per una tartaruga Caretta Caretta : il plauso del WWF : Il Capitano L.C. Giuseppe Bertolini mentre proseguiva al comando del catamarano ALE M. della compagnia navale Liberty Lines attirato da una grossa matassa di reti, nasse e cordame affiorante rallenta la corsa e superata la stessa veniva avvisato dal piccolo Samuele che una testolina sbucava dalla matassa affiorante. A questo punto il comandante virava di 180 gradi e affiancava lentamente l’ammasso di reti che era trascinato in superficie da un ...

Isole Eolie - tartaruga Caretta Caretta torna a nidificare anche a Lipari : straordinaria nidificazione a Canneto [VIDEO] : Dopo Stromboli, straordinaria nidificazione anche a Canneto, borgata di Lipari, di tartaruga Caretta Caretta. Sono stati alcuni isolani a richiamare l’attenzione della guardia costiera e della Protezione civile e subito c’e’ stata la segnalazione alla biologa Monica Blasi dell’associazione di Filicudi. La zona e’ stata recintata. “La grossa tartaruga – racconta la professoressa Lina Paola Costa, storica ...

Tartarughe Caretta Caretta - l’appello del WWF : “Non disturbate la nidificazione con luci e flash” : La tarda primavera e l’estate rappresentano il periodo in cui si riproduce la caretta caretta, l’unica specie di tartaruga marina che nidifica in Italia. La Calabria risulta anzi la regione che, in assoluto, ospita il maggior numero di nidi rispetto al resto d’Italia. Proprio allo scopo di monitorare e tutelare i siti di riproduzione, il WWF sta portando avanti un progetto di ricerca, denominato Tartamar, finanziato dalla Regione Calabria ...

Animali : primo nido di tartarughe Caretta Caretta a Linosa : A Linosa è stato individuato il primo nido di tartarughe caretta caretta di questa stagione, nella spiaggia di Cala Pozzolana: il personale dell’Area Marina Protetta delle Isole Pelagie lo ha recintato per consentite alle uova di restare al sicuro fino alla schiusa. L'articolo Animali: primo nido di tartarughe caretta caretta a Linosa sembra essere il primo su Meteo Web.

Tartaruga Caretta Caretta depone uova a Stromboli : sito protetto da recinto costruito dagli isolani : Una testuggine caretta caretta ha deposto le uova a Stromboli. “La ricerca – dice Monica Blasi, presidente dell’associazione Filicudi WildLife Conservation – e’ partita quando i biologi sono accorsi nel luogo della segnalazione e dopo lunghe e stremanti ricerche, quando si erano quasi perso le speranze di trovare il punto esatto di nidificazione in quanto la zona e’ caratterizzata da ciottoli e sterpaglie che ...

Eccezionale nidificazione di Caretta Caretta : lo spettacolo in un video : Grazie alla segnalazione di due fortunati turisti, Miriam e Aldo, oggi i biologi marini dell'associazione Filicudi WildLife...

Ambiente : tre Caretta Caretta salvate riprendono il mare a Palermo : Tre tartarughe sono state liberate a largo delle acque palermitane con l’aiuto della Capitaneria di porto di Palermo. Gli esemplari di caretta caretta sono tornati in mare dopo essere stati curati e riabilitati presso il Centro di Referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostiche delle malattie delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. Le prime caretta caretta reimmesse in ...