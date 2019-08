Carenza di Vitamina D? E’ il momento giusto per fare il pieno! Cosa fare se è bassa | info

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) “L’estate è la stagione delle occasioni” per lasciarsi baciare dal sole e incassare un prezioso tesoretto: laD. L’invito ad approfittare delle vacanze perscorta di questo ormone amico delle ossa arriva da Andrea Giustina, professore ordinario di Endocrinologia al San Raffaele di Milano e presidente Gioseg (Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group). “L’estate – sottolinea lo specialista – è la stagione in cui soprattutto nelle nostre attitudini mediterranee c’è un’opportunità importante di esposizione alla luce solare”, alleata della produzione diD. “L’idea non è quella di un’esposizione intensiva o nelle ore della giornata più calde. Basta un lasso di tempo breve (mezz’ora o un’ora) quando il sole non è particolarmente a picco, conciliando il tutto con i consigli del dermatologo che sconsiglia un’esposizione troppo violenta. Non bisogna ...

