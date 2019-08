Calciomercato | le ultime trattative | la richiesta del Psg al Real Madrid | le novità su

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Importanti notizie dinelleore, in particolare dall’estero.sulla telenovela Neymar. Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, al momento non ha in programma il viaggio verso Liverpool, dove avrebbe dovuto incontrare e parlare con il numero uno del Psg Nasser Al-Khelaifi di Neymar, a margine dell’assemblea della Eca in programma venerdì. Il numero uno blaugrana partirà invece con la squadra per Bilbao, dove la squadra esordirà venerdì sera nella Liga. Insiste anche ilper Neymar. L’ultima offerta non convince il Psg, che per tutta risposta ha richiesto Vinicius Junior, considerato incedibile dai Blancos. Un testa a testa destinato a continuare fino alla fine del mercato e che Neymar spera si risolva presto. Nuovo innesto per il Betis Siviglia. I biancoverdi hanno acquistato Borja Iglesias dall’Espanyol. Nelle casse ...

