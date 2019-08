Calciomercato Juventus | Mega Offerta per Neymar Don Balon

Calciomercato Inter – Sorpasso alla Juventus per Federico Chiesa : i motivi che rendono possibile la trattativa : L’Inter è decisa a superare la Juventus per Federico Chiesa: il giocatore accetterebbe la destinazione e la Fiorentina preferirebbe non cedere il proprio pupillo ai rivali bianconeri Nelle prime settimane di mercato la Juventus sembrava aver messo le mani su Federico Chiesa. Accordo raggiunto nel bel mezzo del caos societario della Fiorentina, giocatore pronto a forzare la cessione. Situazione che poi si è risolta in un nulla di fatto, con ...

Calciomercato Juventus – Spazio alle cessioni : Rugani e Matuidi verso Monaco - Mandzukic vuole il Bayern : La Juventus prova a piazzare i propri esuberi: Rugani e Matuidi interessano al Monaco, Mandzukic gradirebbe un ritorno al Bayern Monaco Da Monaco a Monaco, dalla Francia alla Germania. Due squadre diverse, l’omonimia cittadina e un dettaglio in comune: entrambe potrebbero essere partner di mercato della Juventus. Il mercato juventino appare bloccato negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo di De Ligt infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è presa una ...

Calciomercato Juventus - il punto sulle uscite : Monaco su Rugani e Matuidi - Bayern su Mandzukic : La Juventus, dopo aver sistemato le entrate, lavora in uscita, magari per avere un tesoretto da spendere per un ultimo colpo negli ultimi giorni. Tanti i nomi che non rientrano più nel progetto bianconero. Tra questi ci sono Mandzukic, Matuidi e Rugani. I tre calciatori sono molto richiesti e nelle ultime ore c’è da registrare un interesse concreto del Monaco per il difensore e per il centrocampista. Rugani e Matuidi potrebbero ...

Calciomercato Juventus : Neymar avvicina l’addio di Dybala : Calciomercato Juventus – Arrivano direttamente dalla Spagna le ultime novità relative al Calciomercato della Juventus. A rivelarle è la stessa trasmissione che lanciò la bomba CR7 Juventus. Secondo ‘El Chiringuito Tv’, infatti, il ritorno di Neymar al Barcellona sarebbe molto vicino. Il sostituto del brasiliano potrebbe arrivare proprio dalla società bianconera. Calciomercato Juventus, si sblocca la questione […] More

Calciomercato Juventus News/ Bayern Monaco sulle tracce di Mandzukic - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, Ultime notizie sulle trattative dei bianconeri: l'attaccante croato potrebbe tornare in Baviera visto l'interesse dei tedeschi.

Calciomercato Juventus News/ Addio possibile per Can o Bentancur - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie: i due centrocampisti sono finiti nella lista dei possibili partenti, attesa per l'ufficialità di Pellegrini.

Calciomercato Juventus : Icardi sembra più lontano - Dybala piace al Psg (Rumors) : La Juventus continua a essere grande protagonista di questo Calciomercato estivo in serie A. Il nuovo allenatore bianconero ha già avuto dei rinforzi, visto che sono arrivati elementi del calibro di Rabiot, Ramsey e De Ligt. Ma non solo. Danilo ha preso il posto di Cancelo a destra e ci sono davvero tante opzioni in attacco. Un reparto che la Juventus vorrebbe sfoltire ma nello stesso rinforzare con un colpo di quelli che fanno sognare i ...

Calciomercato Juventus : colpaccio da 65mln - Paratici ha deciso : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte acquisti in casa bianconera. La società di Corso Galileo Ferraris è interessata a rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico bianconero e l’idea è quella di pescare in casa Real Madrid. In attesa di riuscire a sistemare le questioni Dybala, Mandzukic e Matuidi, Paratici sta pensando al […] More

Calciomercato Juventus : offerta sontuosa per Isco : Calciomercato Juventus : Sebbene ben 6 giocatori siano in esubero, nelle ultime ore si parla ancora di acquisti in casa Juve. Dalla Spagna rimbalzano notizie clamorose su Isco. Calciomercato Juventus: offerta sontuosa per Isco I BIANCONERI sarebbero sulle tracce di un altro campione. Secondo quanto riferisce Don Balon, infatti, la dirigenza juventina potrebbe presentare un’offerta […] More

Calciomercato - le ultime : il sogno della Fiorentina è Ribery - i 6 calciatori ‘tagliati’ dalla Juventus : Il Manchester United si è aggiudicato le prestazioni di Hannibal Mejbri, giovanissimo talento del Monaco, l’annuncio è arrivato direttamente dai Red Devils, 16 anni, era nel mirino anche di Liverpool, Bayern Monaco e Lione. I Red Devils hanno comunicato di aver “raggiunto un accordo con il Monaco per Hannibal Mejbri con l’approvazione della Fifa”. Operazione da 9,3 milioni di euro, il giovane nazionale francese ...

Calciomercato Juventus News/ Coutinho il possibile colpo a sorpresa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 11 agosto 2019: il brasiliano vuole lasciare il Barcellona ma c'è concorrenza da parte di altre due società.

Calciomercato Juventus NEWS/ Sarri : 'Ho parlato con Dybala ma...' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 11 agosto 2019: il tecnico bianconero ha parlato delle prossime cessioni che dovrà effettuare il club piemontese.

Calciomercato Juventus : per Icardi l’Inter fissa il prezzo- NEWS : Calciomercato Juventus: l’Inter non vuole fare sconti per il proprio centravanti Mauro Icardi. La punta argentina sarà l’uomo delle ultime tre settimane di mercato: l’Inter attende l’offerta giusta e non ha alcuna intenzione di svenderlo: nessun favore alla Roma ed al Napoli, che sembrano le più interessate al nerazzurro, e tanto meno nessun trattamento di […] More

Calciomercato Juventus NEWS/ Duello tedesco per Mario Mandzukic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 10 agosto 2019: per il centrocampista tedesco emerge anche una pretendente che milita in Bundesliga.