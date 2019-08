Calciomercato in Italia aperto fino al 2 settembre | le motivazioni sono difficili da capire

Calciomercato Reggina - De Francesco nemmeno in panchina nel match di Coppa Italia dello Spezia : Calciomercato Reggina – La Reggina si candida ad essere una sicura protagonista della prossima stagione del campionato di Serie C, il presidente Luca Gallo sta costruendo una squadra veramente forte ed in grado di lottare per la promozione diretta. L’ultimo colpo porta il nome di Alberto De Francesco, si tratta di un ritorno per il calciatore in grado di fare la differenza in categoria, accordo raggiunto nelle ultime ore. Una ...

Calciomercato - le notizie del giorno : Nandez è arrivato in Italia - colpo per il Napoli - le altre trattative : Nandez IN Italia – Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare (I DETTAGLI) colpo PER IL Napoli – colpo del Napoli, ...

Calciomercato Cagliari - Nandez è arrivato in Italia : il centrocampista svolgerà le visite mediche a Roma : Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare la Capitale e volare a Cagliari-Elmas dove è atteso dalla nuova ...

Calciomercato Genoa - delirio per l’arrivo di Schone : le prime parole sono in…italiano : Lasse Schone è atterrato poco fa a Genova con un volo privato. Una folla di tifosi rossoblù ad accogliere il centrocampista danese proveniente dall’Ajax. Tanti cori per Schone che ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi in italiano: “Ciao, sono molto contento di essere qui! Parlo un pochino di italiano…”, prima di proseguire in inglese: “Ho scelto il Genoa, sono felice e entusiasta. Non vedo l’ora di iniziare”. Genoa, ...

Gasperini : «in Italia il Calciomercato è un baraccone» : Una telenovela più che una trattativa Più che una trattativa di mercato ormai sembra una telenovela. Lo scambio sull’asse Torino- Manchester tra Juventus e United, che nelle intenzioni dei due club dovrebbe portare Paulo Dybala in Premier e Romelu Lukaku in Serie A, non solo non è ancora diventato realtà ma si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo ed è diventato anche territorio di scontro tra i bianconeri e l’Inter. Fabiana Della Valle e ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La nuova Juventus - Balotelli può tornare in Italia : Il Genoa continua la campagna di rafforzamento per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare la scorsa stagione e disputare un campionato da protagonista. Le premesse ci sono tutte, il presidente Preziosi sta lavorando bene sul mercato e la squadra si è sicuramente rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Nelle ultime ore è andata in porto la cessione del difensore Zukanovic ed il sostituto arriva dal mercato svincolati, si ...

Calciomercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

La miopia dei club italiani - Juve e Milan perdono talenti a prezzi di saldo : Kean-Cutrone - il Calciomercato ridimensiona le big : Il calciomercato è entrato ormai nella fase decisiva, continuano a muoversi le big del campionato italiano, in entrata e (purtroppo) anche in uscita, purtroppo perchè le ultime scelte di Juventus e Milan sono incomprensibili. Le due squadre italiane che per storia, tradizione e trofei possono considerarsi come big a livello mondiale hanno deciso di ‘liberarsi’ di due talenti, sono andati via due calciatori che sicuramente hanno ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Neymar grazie al regime fiscale italiano : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le trattative : assalto della Cremonese - ritorno in Italia per Donati? : Non solo in Serie A si muove il Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’ con le ultime trattative. Continua a muoversi il Perugia che ha definito l’arrivo del portiere Vicario del Venezia, per la difesa il nome caldo è quello di Capradossi, per il centrocampo si tenta il grande colpo Benali. L’Empoli lavora per sistemare gli esterni di difesa, per la fascia piace Giulio ...

Calciomercato Napoli - l’agente di Pepé ammette : “Contatti con club italiani” : Pepé è nella lista degli obiettivi del Napoli. E l’agente dell’ivoriano ammette: “Abbiamo contatti in Italia, Nicolas è aperto a tutto”.“powered by Goal”L’estate del Napoli non è soltanto James Rodriguez. La dirigenza partenopea vorrebbe infatti provare un altro colpo che possa garantire profondità all’attacco. Il nome potrebbe essere quello di Nicolas Pepé.L’esterno ivoriano del Lille, appena ...

Calciomercato - il punto in Italia ed all’estero : ufficiale Lazzari alla Lazio - il Napoli su Everton : Continua a muoversi il Calciomercato. Un grande protagonista della Coppa America vinta dal Brasile è stato Everton Cebolinha, calciatore del Gremio. Nelle ultime ore sono arrivate diverse proposte dall’Europa, seguito da tempo da Milan e Bayern Monaco nelle ultime ore inserimento anche di Atletico Madrid e Napoli, la valutazione è di 40 milioni di euro. I colchoneros sono pronti a mettere sul piatto anche 35 milioni di euro, stesso ...

Calciomercato - il punto sull’estero : l’Atletico Madrid fa spesa in Italia - la destinazione di Falcao e Ozil : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno in questa domenica 7 luglio. Tante squadre al lavoro. Si muovono, in particolare, le squadre estere. L’Atletico Madrid cederà Antoine Griezmann al Barcellona la prossima settimana. Dopo questa trattativa, i Colchoneros cercheranno i sostituti. Si parla di un interesse per James Rodriguez, ma Diego Pablo Simeone vuole fare spesa anche in Italia. Due gli obiettivi: Mauro ...