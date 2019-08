Cagliari | presunto episodio di razzismo | fuori dal bus perchè è nero

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Salvatore Di Stefano La vicenda è stata raccontata da una passeggera dell'autobus. La società di trasportitana ha già comunicato che farà tutte le indagini del caso per risalire alla verità) diquello che si sarebbe verificato domenica scorsa a: una 60enne che si trovava a bordo di un autobus del Ctm, società che gestisce il servizio di trasporto pubblico del capoluogo sardo, ha riferito infatti che l'autista del bus avrebbe chiuso le porte in faccia ad un ragazzo di colore per non farlo salire a bordo. Secondo quanto riportato dai quotidiani dell'isola la donna ha scritto all'azienda di trasporti mentre si trovava ancora a bordo del mezzo per segnalare il fatto: "Domenica pomeriggio, presso il quartiere di San Michele, un ragazzo di colore, in attesa alla fermata, è stato lasciato a piedi dall’autista, gli ha chiuso ...

AleDSerra : RT @SardiniaPost: #Ctm ha aperto un’indagine interna dopo il post di una passeggera su un presunto caso di #razzismo a bordo di un autobus… - SardiniaPost : #Ctm ha aperto un’indagine interna dopo il post di una passeggera su un presunto caso di #razzismo a bordo di un au… -