Bugatti - Un teaser anticipa la nuova hypercar

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 14 agosto 2019) A poche ore dall'inizio della Monterey Car Week, laha pubblicato un filmato nel mostra undel nuovo modello che debutterà in California accompagnato da due EB110. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla Casa francese che ha dato appuntamento agli appassionati europei per la sera del 16 agosto (in California l'unveiling è fissato per le 11:20 locali).destrutturata. Il costruttore di Molsheim ha realizzato un video che unisce spezzoni d'epoca con ricostruzioni tridimensionali realizzate al computer. In alcune immagini è possibile vedere i filmati girati alla presentazione della EB110 nella fabbrica italiana di Campogalliano, modello ripreso anche in veste Imsa nelle scene successive. I due esemplari della sportiva degli anni novanta sono accompagnati da quella che sembra essere un'installazione artistica che mostra una sorta didestrutturata, un modello ...

