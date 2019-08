Brindisi | pestato per relazione con moglie di un detenuto | arrestati mamma e figli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Hanno aggredito un ragazzo con calci, pugni e schiaffi al volto, usando anche un bastone, perché aveva unasentimentale con ladi un loro parente, attualmente in carcere. È accaduto a, dove tre persone sono state arrestate dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato da premeditazione, motivi futili e dall’aver agito con crudeltà. Alla vittima dell’aggressione, un giovaneno, era stata anche rubata la macchina. Quella messa in atto dalle tre persone arrestate, Vito e Giuseppe Cavaliere e Annunziata Antonicelli, ie la madre del, secondo gli investigatori è stata una vera e propria spedizione punitiva, organizzata in ambiente familiare dopo aver scoperto la donna in compagnia del ragazzo e portata a termine nella notte del 3 agosto scorso. I duesono ora in carcere, mentre la madre è ai ...

