Briatore e il Movimento del Fare per fermare la deriva dell’Italia

Briatore lancia il Movimento del Fare : Flavio Briatore, evidentemente annoiato dalla vita che conduce ora, è sempre più insistente nel volersi intromettere nelle questioni politiche e, dopo aver manifestato a più riprese vicinanza a Matteo Salvini e aver anche detto di essere pronto a Fare il ministro, ora lancia il suo Movimento del Fare. Al di là della scarsa fantasia nella ricerca del nome, stupisce che proprio lui, che da più di trent'anni è residente in Inghilterra, che ha ...

Cosa vuole Flavio Briatore col suo Movimento del Fare (spoiler : un posto alla corte di Salvini) : Flavio Briatore prova a entrare nel dibattito politico in piena crisi di governo, lanciando il Movimento del Fare, ovvero "un gruppo di persone e personalità che metteranno la loro esperienza e le loro competenze a disposizione degli Italiani". Cosa significa? Politicamente nulla, concretamente un think thank che punta a qualche poltrona nella prossima legislatura.Continua a leggere

