Breve guida su come riscuotere la vincita di 209 milioni di euro al Superenalotto

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Gentile signore/a di Lodi, gli occhi dell’Italia sono tutti su di lei. Passata la sbornia per ladi 209dial(con una schedina di 2), è il momento di pensare aritirare questo “gruzzoletto”.Dove e- Per vincite superiori ai 52mila- informa il sito.it - “il pagamento del premio può avvenire solo in seguito alla presentazione della ricevuta di gioco negli uffici premi Sisal, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00”.Le sedi Sisal sono due: una si trova a Milano, in via Alexis de Tocqueville 13; l’altra è a Roma, in viale Sacco e Vanzetti, 89. Per vicinanza geografica, immaginiamo che si recherà a Milano: sono 40 chilometri, un’oretta con sosta compresa. Le raccomandiamo: non dimentichi la schedina vincente a ...

