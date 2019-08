Brescia | svolta Balotelli | Super Mario è vicinissimo | accordo raggiunto CIFRE E DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019)per quanto concerne il futuro di. L’attaccante italiano sembra aver deciso la sua prossima destinazione: il. Le Rondinelle, neopromosse in Serie A, hannoato la concorrenza del Flamengo e, in Italia, di Fiorentina e Verona. Così come anticipato ieri, dunque, scelta anche di cuore per, che torna nella città in cui è cresciuto. I. Salvo intoppi, il calciatore 29enne firmerà un contratto di tre anni. Quanto all’ingaggio, il rilancio di Cellino è avvenuto sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro come parte fissa e bonus per altri 500.000 euro. L’annuncio ufficiale può arrivare già domani. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloè ...

