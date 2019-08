Borse europee caute | occhi su dazi Usa e frenata produzione industriale Cina

Milano chiude quasi piatta in linea con principali Borse europee : Piazza Affari archivia la seduta con un andamento quasi piatto in linea con la cautela delle principali Borse europee. La Borsa di Milano ha chiuso in calo con il ftse mib a -0,3% a quota 20.263,83 punti. Tra le blue chip che hanno sofferto di più: Tenaris (-3,24%), Saipem (-2,44%), Finecobank (-2,26%), Bper Banca (-2,12%). Bene invece Campari (+2,94%), Ferrari (+1,28%), Poste Italiane (+1,18%), Italgas (+1,14%). A Francoforte il Dax ha ...

Borse europee - apertura attesa positiva per Parigi e Francoforte : Future in rialzo sui principali listini. Il focus è su Piazza Affari, su cui opesa la crisi di Governo. In Asia rialzo di Shanghai.

Borse europee - attesa apertura in ribasso : I future sui principali indici del Vecchio Continente sono negativi. Le piazze asiatiche chiudono la settimana contrastate a causa di nuove indiscrezioni sul blocco degli scambi commerciali tra Cina e stati Uniti. A Piazza affari focus sulla crisi di Governo. In arrivo anche l’asta dei BoT annuali e il giudizio di Fitch sull’Italia.

Borse europee verso un avvio in ripresa - ma Tokyo (-0 - 3%) frena gli entusiasmi : Prove di rimbalzo il Vecchio Continente dopo il difficile avvio di settimana. La prudenza dei listini asiatici rallenta però l’andamento dei future. A Piazza Affari occhi puntati su UniCredit

Borse europee in netto calo sulla scia dell'Asia : Partenza in deciso ribasso per le principali Borse europee che proseguono così la debolezza della scorsa settimana. In avvio a Francoforte il Dax scivola dell′1,03%, a Parigi il Cac40 cede l′1,07% e a Londra l’indice Ftse100 segna una flessione dell′1,08%. La Borsa di Milano ha aperto in calo, l’indice Ftse Mib a meno 0,79%. A pesare sugli scambi la tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, scatenata ...

Borse europee ko per i nuovi dazi Usa verso la Cina. Lo spread balza a 210 punti : Chiusura negativa per Tokyo e Shangai. Male tutti i listini europei per il nervosismo legato alle nuove tariffe del 10% per 300 miliardi di beni cinse.

Tensione su dazi - Borse europee in calo : 10.10 Le Borse europee aprono in rialzo, dopo che Donald Trump ha annunciato nuove tariffe sulle importazioni dalla Cina, tassando al 10% altri prodotti cinesi per un valore di 300mld di dollari dal primo settembre. A Milano l'indice Ftse Mib a -2% e 21.122 punti. Francoforte cede l'1,79%, Parigi il 2,34% e Londra l'1,5%. Spread in netto rialzo:il differenziale Btp italiani-Bund tedeschi, che ieri a 201,6, apre la seduta a 208,6 punti, con ...

Borse europee aprono in netto ribasso - pesano nuovi dazi su Cina. Pesante Tokyo : I nuovi dazi annunciati dal presidente Donald Trump riaccendono le tensioni sul commercio internazionale. Le Borse del Vecchio Continente avviano le contrattazioni con flessioni del 2%, dopo i decisi cali segnati da Wall Street alla vigilia e da Tokyo in mattinata

Borse europee verso avvio in ribasso - pesano nuovi dazi su Cina. Pesante Tokyo : I nuovi dazi annunciati dal presidente Donald Trump riaccendono le tensioni sul commercio internazionale. Dopo Wall Street anche il Nikkei chiude a 2,11%

Borse europee prudenti - spread rimane sotto 190 punti : Borse europee caute dopo la volatilità della vigilia e sulla scia della chiusura in calo registrata ieri da Wall Street e questa mattina dalle Borse asiatiche ....

Borse europee previste in rialzo - Tokyo chiude a +0 - 4% : Si profila un avvio favorevole per le Borse europee, che sembrano in grado di proseguire l’avanzata messa a segno nella seduta di ieri, muovendosi anche sulla...

Borse europee - apertura positiva. Spread torna sotto i 200 punti : Le Borse europee mostrano una buona impostazione in avvio degli scambi, con rialzi superiori al mezzo punto percentuale . In linea con le altre piazze finanziarie anche il <a...

Borse europee - attesa apertura positiva : Le Borse europee mostrano una buona impostazione prima dell’avvio degli scambi. Dalle indicazioni dei contratti derivati, infatti, gli investitori paiono inclini all’ottimismo. Ieri Piazza Affari ha allungato sul finale...

Borse europee verso un avvio debole - pesano le perdite dell’Asia : Si prospetta ancora una volta un avvio all’insegna della debolezza per le Borse europee, condizionate dal passo indietro compiuto dai listini asiatici nella nottata. Tokyo ha chiuso in ribasso...