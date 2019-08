Bitter Sweet anticipazioni | Hakan scoperto | la polizia arresta tutti | Ferit trionfa

Bitter Sweet - anticipazioni : Demet è obbligata da Hakan a compiere un delitto : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è momentaneamente in pausa e continuerà ad esserlo per tutta la settimana di Ferragosto. La serie televisiva riprenderà il prossimo lunedì 19 agosto con nuovi e coinvolgenti colpi di scena. La relazione altalenante di Nazli Piran (Ozge Gurel) e Ferit Aslan (Can Yaman) sarà ancora ostacolata dai coniugi Onder. Demet scoprirà il coinvolgimento del marito Hakan nell'incidente automobilistico ...

Bitter Sweet - spoiler : Onder sequestra la moglie : Finita la pausa prevista per la settimana di Ferragosto, la popolare soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore tornerà ad allietare i telespettatori da lunedì 19 a venerdì 23 agosto con un doppio appuntamento dalle 14.52 alle 16.46, durante i quali ci saranno nuovi emozionanti colpi di scena. Le trame degli episodi italiani dal 51 al 60 vedranno, tra gli altri, anche Deniz al centro della narrazione, infatti il giovane fratello di ...

Bitter Sweet - anticipazioni : DEMET registra una confessione di HAKAN e… : Dopo la breve pausa di questa settimana, i telespettatori italiani di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore assisteranno ad una serie di colpi di scena che coinvolgeranno HAKAN Onder (Necip Memili) e sua moglie DEMET (Alara Bozbey). La situazione, da quel momento in poi, si farà tesissima ed i due coniugi saranno decisamente ai ferri corti. Bisognerà dunque fare attenzione a tutto quello che succederà… Bitter Sweet, news: DEMET scopre ...

Bitter Sweet - spoiler prossima settimana : Engin lascia Fatos : Nuovo spazio incentrato sullo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che tornerà ad occupare la fascia pomeridiana del palinsesto di Canale 5 a partire da lunedì 19 agosto 2019 con un doppio appuntamento. L’attenzione dei telespettatori italiani, negli episodi della prossima settimana, si focalizzerà anche su Engin e Fatos. La relazione tra il migliore amico di Ferit e la stilista giungerà al capolinea. Sarà il socio in affari ...

Bitter Sweet - spoiler episodi da 51 a 60 : Demet uccide Tahir - Deniz litiga con l'Aslan : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv più vista di questa estate italiana. Negli episodi dal 51 al 60, in onda dal 19 al 23 agosto, Deniz si scontrerà con Ferit Aslan dopo aver capito del suo matrimonio falso mentre Demet ucciderà Tahir dopo essere caduta nel tranello di suo marito. Bitter Sweet: incidente in moto per Deniz Le anticipazioni di Bitter Sweet sugli episodi dal 51 al 60 in programma ...

Anticipazioni Bitter Sweet dal 19 al 23 agosto 2019 : Hakan Inchioda Demet! : Anticipazioni Bitter Sweet dal 19 al 23 agosto 2019: Demet rischia dei seri guai per la giustizia per via dell’omicidio che Hakan le fa commettere a sua insaputa. In più, ci sono grandi sviluppi circa l’affidamento di Bulut… ma chi morirà a causa della perfida Onder? Cosa sta per succedere ai due neo sposi? Nelle prossime puntate di Bitter Sweet, qualcosa è destinato a cambiare ulteriormente. Il rapporto tra Nazli e Ferit ...

Bitter Sweet - anticipazioni al 23 agosto : la Onder costretta a commette un omicidio : Bitter Sweet, torna dopo la settimana di pausa di ferragosto con nuovi ed emozionanti colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 19 al 23 agosto, rivelano che Demet scoprirà che dietro alla morte di suo fratello c'è Hakan e deciderà di lasciarlo. L'uomo però, la ricatterà ed in seguito la costringerà a commettere un omicidio a sua insaputa. Intanto, Deniz farà un incidente in moto e finirà in ospedale mentre Asuman ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Arriva Pelin - la rivale di Nazli : A Istanbul fa ritorno una vecchia conoscenza di Ferit. Si tratta di Pelin, la sua ex fidanzata, che cercherà di riprendersi l'architetto.

Anticipazioni Bitter Sweet - Engin e Fatos a cena con Ferit e Nazli : la bugia : Bitter Sweet Anticipazioni, la storia d’amore di Engin e Fatos Presto Bitter Sweet si concentrerà moltissimo sulla storia d’amore tra Engin e Fatos, e scopriremo che lei intenderà lasciarlo perché lo considera più un amico che un fidanzato. Gran parte della trama della soap opera turca ruota attorno a Ferit e Nazli ma vedrete che […] L'articolo Anticipazioni Bitter Sweet, Engin e Fatos a cena con Ferit e Nazli: la bugia ...

Bitter Sweet - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 agosto 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2019: La serata inaugurale della mostra di Deniz è alle porte e Ferit desidera fare la sua prima apparizione pubblica al fianco di sua moglie, eppure Nazli non sembra intenzionata a voler partecipare. La sua giornata, infatti, è stata dura sia al lavoro che in famiglia. Engin comunica a Fatos la sua intenzione di porre fine ...

Bitter Sweet anticipazioni da lunedì 19 : Deniz deporrà in tribunale per il bene di Bulut : Bitter Sweet - Ingredienti d'amore si è rivelato un successo inaspettato per Canale 5 al punto tale da decidere di mettere in pausa la soap nella settimana di Ferragosto. La serie è andata in onda in Turchia nel 2017 in formato fiction, mentre in Italia da giugno 2019 è trasmessa nel primo pomeriggio divisa in episodi la cui durata è quella tipica delle soap opera. Le vicende di Ferit e Nazli riprenderanno lunedì 19 agosto e la programmazione ...

Bitter Sweet - trame agosto : Ferit e la Piran chiedono a Demet e Hakan di lasciarli in pace : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Nelle puntate trasmesse a fine agosto, Ferit Aslan e Nazli Piran minacceranno Hakan Onder e Demet Kaya dopo aver capito che Burak è una loro spia e gli chiederanno di lasciarli in pace. Bitter Sweet: Demet ingaggia Burak Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate in onda a fine agosto su Canale 5, si soffermano su Ferit e Nazli, i quali ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Pelin aspettava il bambino di Ferit - Nazli viene allontanata : Nella soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore un nuovo personaggio sconvolgerà la trama della serie. Si tratta di Pelin Turan, ex fidanzata di Ferit. La donna verrà presentata a Nazli come un'amica di vecchia data. Tuttavia, la giovane cuoca non si lascerà scappare degli accorgimenti che suggeriranno alla protagonista l'esistenza di una passata relazione amorosa della Turan con l'Aslan. L'ex fidanzata di Ferit porterà anche un ...

Bitter Sweet - spoiler settembre : l'autista confessa a Fatos di amarla : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv di punta delle reti Mediaset che tornerà in onda da lunedì 19 agosto in Italia. Nelle prossime puntate trasmesse a settembre su Canale 5, l'autista Tarik troverà finalmente il coraggio di rivelare i propri sentimenti a Fatos. Una dichiarazione d'amore, che lascerà senza parole l'amica di Nazli, che l'aveva sempre guardato come un amico. Bitter Sweet: la festa ...