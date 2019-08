Binck Bank Tour 2019 | Sam Bennett trova la tripletta! Volata vincente davanti a

Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Un, due, tre. Samcontinua a dare spettacolo al: l’irlandese della Bora-hansgrohela tripletta nella corsa a tappe belga, imponendosi anche nella terza frazione, con partenza ed arrivo ad Aalter, di 166,9 chilometri. Ennesimaconfusa nella quale l’irlandese in maglia di leader della classifica generale è riuscito a spuntarla: per lui altri secondi di abbuono e vantaggio che aumenta in graduatoria. Subito un attacco nelle prime fasi di gara, vanno via in tre: De Vreese (Astana), Van Schip (Roompot) e Verwilst (Sport Vlaanderen – Baloise). Poco accordo per il terzetto, con il gruppo che ha gestito la situazione ed è andato a riprenderli addirittura molto prima del previsto, a 70 chilometri dall’arrivo. Successivamente è partito dunque un nuovo tentativo, sempre di tre uomini: a 50 dall’arrivo sono scattati Stijn ...

