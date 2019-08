Bibbiano | il Tribunale del Riesame | “Claudio Foti sprovvisto di competenze scientifiche”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Secondo ildelsarebbe non sarebbe provvisto "in modo certo" delleprofessionali e scientifiche per esercitare l’attività di psicoterapeuta. Nei suoi confronti è stato ordinato l'obbligo di dimora a Pinerolo, mentre sono stati revocati gli arresti domiciliari.

gomblottus : RT @PabloTrincia: #Bibbiano Claudio Foti ha fatto credere ad alcuni giornalisti che il Tribunale d. Riesame gli aveva tolto i domiciliari,… - MarcG_69 : RT @PabloTrincia: #Bibbiano Claudio Foti ha fatto credere ad alcuni giornalisti che il Tribunale d. Riesame gli aveva tolto i domiciliari,… - AntiUEAntiEuro : RT @PabloTrincia: #Bibbiano Claudio Foti ha fatto credere ad alcuni giornalisti che il Tribunale d. Riesame gli aveva tolto i domiciliari,… -