“Belen incinta” Stavolta a rompere il silenzio è proprio lei E Stefano sorride

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Dopo settimane di voci e indiscrezioni parla Belen. Le voci di una seconda gravidanza e di un fratellino, o sorellina, in arrivo per Santiago, sembrano trovare più di una conferma. Per questo Belen ha deciso di intervenire. Intervistata dal settimanale ‘Oggi’, Belen Rodriguez risponde: “Work in progress”. La showgirl non conferma né smentisce la gravidanza, ma lascia intendere di essere pronta a mettere al mondo il secondo figlio dopo Santiago, 6 anni, avutodal ballerino napoletano. Insomma, Belen e– che sono tornati insieme a maggio dopo tre anni di lontananza – fanno di nuovo sul serio. “Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare”, spiega, intervistato insieme a Belen. E lei aggiunge: “Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo ...

