Basket | Torneo Acropolis 2019 | il calendario e le date delle partite dell’Italia

Basket - Torneo Acropolis 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : All’OAKA Olympic Indoor Hall di Atene andrà in scena questo fine settimana il Torneo Acropolis 2019 di Basket che da venerdì 16 agosto vedrà l’Italia affrontare il secondo dei tre tornei di preparazione verso i Mondiali cinesi che apriranno i battenti a fine mese; un Torneo complessivamente di alto livello dove i ragazzi di coach Sacchetti saranno i padroni di casa della Grecia, la Serbia e la Turchia. Tutte le partite del quadrangolare di ...

Mondiali Basket 2019 – Meo Sacchetti striglia l’Italia dopo il torneo di Verona e ne taglia 3 : i nomi degli esclusi : Bilancio negati e atteggiamento da rivedere per l’Italia dopo il torneo di Verona: con queste parole Meo Sacchetti striglia gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019. Intanto arrivano i primi 3 tagli Vittoria contro Senegal e Venezuela, sconfitta in rimonta contro la Russia. L’Italia torna a casa dalla Verona Basketball Cup con un bilancio positivo nelle vittorie, ma al quanto negativo sotto il profilo tattico e ...

LIVE Italia-Venezuela Basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : finisce 72-54! Buona prestazione degli azzurri - Abass e Biligha sugli scudi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.15 finisce QUI! L’Italia chiude nel migliore dei modi il Torneo di Verona, sconfiggendo 72-54 il Venezuela. Grazie per aver seguito la sfida con la DIRETTA LIVE di OA Sport, da noi l’augurio di una Buona serata. 72-54 Altra tripla che chiude la partita. 72-51 Tripla di Ricci. 69-51 Accorcia il Venezuela. 69-50 La linea della carità premia anche Vitali. 67-50 Si procede ancora a ...

LIVE Italia-Venezuela Basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 53-38 dopo il terzo quarto - prestazione super di Biligha : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-50 2/2 anche per Ricci. 63-50 Bella schiacciata di Carrera. 63-48 Si segna solo dalla lunetta, con Abass a segno. 61-48 Zamora segna un tiro libero. 61-47 Tripla dal nulla del Venezuela. 61-44 Ancora Abass muove la retina, questa volta dalla lunetta. 59-44 Abass dall’angolo mette a segno la tripla. 56-44 Sacchetti segna un tiro libero su due. 55-44 Zamora piazza bene due tiri ...

LIVE Italia-Venezuela Basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 20-14 dopo il primo quarto - dopo un avvio non troppo entusiasmante : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-18 Tessitori piazza un tiro libero. 20-18 Accorcia ancora Carrera. 20-16 Difesa statica degli azzurri, punita dalla squadra sudamericana. FINISCE IL primo quarto 20-14 2/2 per Della Valle dalla linea della carità. 18-14 Carrera accorcia dall’arco. 18-11 Filloy!!! Altra tripla! 15-11 Biligha! Che uso del piede perno! Allunga l’Italia. 13-11 Azione fotocopia, Abass ...

LIVE Italia-Venezuela Basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti in una nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che in questa occasione ci porta a Verona, per il Torneo amichevole di basket della città veneta, in cui la Nazionale di Meo Sacchetti chiuderà la rassegna affrontando il Venezuela, dopo il rocambolesco ko subito contro la Russia. Una sconfitta che brucia ancora nella testa degli azzurri, raggiunti e superati proprio negli ultimi istanti di una ...

Basket - Torneo Verona 2019 : programma - orari e tv. Il calendario delle partite dell’Italia contro Senegal - Russia e Venezuela : Manca ormai meno di un mese alla diciottesima edizione dei campionati del mondo di Basket maschile 2019 che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Questo importantissimo avvenimento metterà in palio i primi sette pass per i Giochi olimpici di Tokyo 2020: due per l’Europa, due per l’America, uno per l’Africa, uno per l’Asia, uno per l’Oceania, mentre il Giappone è ammesso di diritto in quanto paese ...

Torneo Nazionale Basket 3×3 - tutto pronto a Roseto degli Abruzzi per l’attesa manifestazione : L’evento è organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la FIP Con 32 squadre (16 maschili e 16 femminili) provenienti da tutt’Italia, il Torneo Nazionale Basket 3×3 Italia celebrerà l’estate del 3×3 a Roseto degli Abruzzi (Teramo) sabato 27 e domenica 28 luglio. Si giocherà alla Bellavista Arena sul lungomare Trento. L’evento è organizzato da ...

Basket – Gallinari cuore azzurro : “vincere con la Nazionale meglio che in NBA! Mondiali? L’Italia può essere la Cenerentola del torneo” : Danilo Gallinari sogna in grande con la maglia azzurra: le parole del cestista italiano in vista dei Mondiali 2019 Parte lunedì il ritiro pre Mondiale della Nazionale italiana di pallacanestro. Gli azzurri vogliono far bene nella rassegna iridata e regalare all’Italia grande spettacolo e soddisfazioni. Tra coloro che sicuramente si renderanno protagonisti ai Mondiali c’è Danilo Gallinari, carico e motivato in vista della ...

Basket - Qualificazioni Europei 2021 : definita la formula del torneo - Italia già sicura del posto in quanto Paese ospitante : Nella mattinata odierna la FIBA ha comunicato ufficialmente la formula delle Qualificazioni all’Europeo 2021 di Basket maschile. La prossima edizione della massima rassegna continentale vedrà al via 24 squadre e si svolgerà tra Germania (dove è in programma la fase finale), Georgia, Repubblica Ceca e Italia. L’assegnazione a Milano di uno dei quattro gironi ha permesso di fatto alla Nazionale Italiana di conquistare di diritto la ...

Basket femminile - Europei Under 18 2019 : ITALIA CAMPIONE D’EUROPA! Ungheria battuta 70-62 in finale - Ilaria Panzera MVP del torneo : L’ITALIA completa il proprio dominio agli Europei Under 18: l’estate delle manifestazioni continentali giovanili del Basket femminile si apre con il trionfo delle azzurre nella finale vinta contro l’Ungheria con il punteggio di 70-62. Un successo ampiamente meritato, senza sconfitte e con pochi margini di discussione, ottenuto grazie a un blocco di giocatrici che, oltretutto, è in gran parte del 2002, quindi con un anno di ...

Basket - Universiadi 2019 : Stati Uniti in trionfo nel torneo maschile - sul podio Ucraina e Australia. L’Italia chiude dodicesima : Si è concluso anche il torneo di Basket maschile delle Universiadi di Napoli 2019 con un ultima giornata che ha visto scendere in campo tutte le formazioni che hanno preso parte alla competizione e che ha definito la classifica finale e assegnato le medaglie in palio. Risultato mai in discussione nella sfida per la medaglia d’oro dominata dagli Stati Uniti sull’Ucraina e conclusa con il punteggio di 85-63. La formazione americana, ...