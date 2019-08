Basket – La nazionale da venerdì ad Atene per il torneo dell’Acropolis | out Gallinari e

La nazionale femminile argentina di Basket ha perso a tavolino una partita dei Giochi panamericani perché ha sbagliato il colore della divisa : La nazionale femminile argentina di basket ha perso a tavolino per 20 a 0 una partita contro la Colombia ai Giochi panamericani in corso in questi giorni in Perù. La sconfitta a tavolino è stata decisa dopo che le giocatrici

Basket nazionale - la Verona Basketball Cup in diretta su Sky Sport : Fin qui piuttosto tortuoso, il cammino degli Azzurri verso la FIBA World Cup 2019 è giunto a uno snodo importante. Le ultime tre gare in Italia saranno quelle che porteranno il CT Meo Sacchetti ai primi “tagli” in vista della decisione finale: i 12 per il Mondiale cinese. La ‘Verona Basketball Cup’, in programma al PalaOlimpia l’8, il 9 e il 10 agosto, metterà l’Italia di fronte a tre squadre ...

Basket femminile - niente rinnovo per Marco Crespi : non sarà più il ct della Nazionale Italiana : Con una nota ufficiale, il presidente Petrucci ha annunciato che non verrà rinnovato il contratto a Marco Crespi come ct della Nazionale femminile A partire dal prossimo 30 settembre, Marco Crespi non sarà più l’allenatore della Nazionale femminile di Basket. Ad annunciarlo è il presidente della FIP Giovanni Petrucci tramite una nota ufficiale: “alla scadenza del contratto prevista il 30 settembre prossimo, Crespi non sarà più ...

Basket : la Nazionale a Verona per il test in vista dei Mondiali : Verona, 2 ago. (AdnKronos) – Verona si tinge d’azzurro. Dall’8 al 10 agosto all’ AGSM Forum i colori gialloblu delle società sportive scaligere lasceranno il posto a quello della Nazionale di Basket, per la prima edizione della Verona Basketball Cup. Per tre giorni, l’evento, organizzato con il supporto di Master Group Sport, permetterà agli appassionati di poter vedere da vicino le stelle nazionali e ...

Barilla sarà main sponsor della nazionale di Basket ai Mondiali : A poco più di un mese dall'inizio dei Mondiali di basket 2019 in Cina e dalle sfide con Serbia, Angola e Filippine, prende il via con il raduno Milano

Mondiali Basket 2019 – Gallinari sicuro : “l’emozione che ti dà una medaglia con la Nazionale è impagabile” : Il Gallo ha parlato in occasione del Media Day tenutosi nella mattinata di oggi nella sede di Sky Sport a Milano Il Mondiale in Cina si avvicina, l’Italia si prepara al meglio per provare ad andare più avanti possibile nella competizione. Non sarà però un’impresa semplice, considerando che del gruppo azzurro, solo Marco Belinelli ha disputato in passato un Mondiale. Un deficit di esperienza che comunque non spaventa Danilo ...

Torneo Nazionale Basket 3×3 - tutto pronto a Roseto degli Abruzzi per l’attesa manifestazione : L’evento è organizzato da Master Group Sport, advisor della Federazione Italiana Pallacanestro, in collaborazione con la FIP Con 32 squadre (16 maschili e 16 femminili) provenienti da tutt’Italia, il Torneo Nazionale Basket 3×3 Italia celebrerà l’estate del 3×3 a Roseto degli Abruzzi (Teramo) sabato 27 e domenica 28 luglio. Si giocherà alla Bellavista Arena sul lungomare Trento. L’evento è organizzato da ...

Basket – Gallinari cuore azzurro : “vincere con la Nazionale meglio che in NBA! Mondiali? L’Italia può essere la Cenerentola del torneo” : Danilo Gallinari sogna in grande con la maglia azzurra: le parole del cestista italiano in vista dei Mondiali 2019 Parte lunedì il ritiro pre Mondiale della Nazionale italiana di pallacanestro. Gli azzurri vogliono far bene nella rassegna iridata e regalare all’Italia grande spettacolo e soddisfazioni. Tra coloro che sicuramente si renderanno protagonisti ai Mondiali c’è Danilo Gallinari, carico e motivato in vista della ...

EuroBasket 2021 – Il 22 luglio i sorteggi per le qualificazioni della Nazionale maschile e femminile : Nazionali A maschile e femminile: il 22 luglio a Monaco di Baviera i sorteggi per le qualificazioni agli Europei. Azzurri qualificati di diritto, giocheranno fuori classifica. Azzurre inserite in Prima Fascia Il Board della FIBA ha comunicato i criteri per la Qualificazione a EuroBasket 2021 e a EuroBasket Women 2021. Per quanto riguarda il torneo maschile, sono trentadue le Nazionali al via, che nel draw in programma a Monaco di Baviera ...

Mondiali Basket 2019 – Nicolò Melli operato al ginocchio - rischia il forfait dalla Nazionale : c’è lo zampino dei Pelicans? : Nicolò Melli si è sottoposto ad un intervento al ginocchio e rischia di saltare i Mondiali di Basket 2019 con l’Italia: potrebbe esserci lo zampino dei Pelicans dietro la tempistica della decisione Nelle ultime ore l’ItalBasket ha comunicato che Nicolò Melli ha deciso di sottoporsi ad un intervento di pulizia al ginocchio destro che lo costringerebbe a saltare il training camp di Pinzolo (23/29 luglio) in vista dei Mondiali di Basket 2019, ...

Basket - la Nazionale Italiana pronta per il raduno di Pinzolo : ecco la lista dei 19 convocati dal ct Sacchetti : Il ct italiano ha convocato diciannove atleti, che partiranno il prossimo 22 luglio alla volta di Pinzolo per il raduno dell’ItalBasket Sono 19 gli atleti convocati dal CT Meo Sacchetti per l’inizio dell’estate Azzurra, al via il 22 luglio a Milano. Il giorno seguente l’Italia si trasferirà a Pinzolo, per il secondo anno sede ufficiale del raduno dell’ItalBasket. La Nazionale rimarrà nell’alta Val Rendena fino al 29 luglio, quando ...