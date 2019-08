ATP Cincinnati – Medvedev ok contro Paire | stecca Tsitsipas | il greco ko contro Struff

ATP Cincinnati – Nishikori si ferma al secondo turno : eliminato nel derby giapponese in due set : Nishikori si arrende al connazionale Nishioka al secondo turno del torneo ATP di Cincinnati Kei Nishikori si ferma al secondo turno del torneo ATP di Cincinnati. Il numero 5 del ranking mondiale ha ceduto al suo connazionale Nishioa nel derby giapponese, in due set dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Il match è terminato col punteggio di 6-7, 4-6.L'articolo ATP Cincinnati – Nishikori si ferma al secondo turno: eliminato nel derby ...

ATP Cincinnati – Dominic Thiem dà forfait per problemi fisici : al suo posto Federico Delbonis : A causa di alcuni problemi fisici avuti nei giorni scorsi, Dominic Thiem è stato costretto a dare forfait dall’ATP di Cincinnati: il tennista austriaco rimpiazzato da Federico Delbonis Dopo la rinuncia di Rafa Nadal, l’ATP di Cincinnati perde un altro dei suoi protagonisti. A causa di alcuni problemi fisici riscontrati nei giorni scorsi (ha avuto la febbre ed altri problemi di salute), Dominic Thiem ha annunciato il suo forfait dal main ...

ATP Cincinnati – Esordio ok per Roger Federer : Londero sconfitto facilmente in due set : Roger Federer fa il suo Esordio a Cincinnati con una vittoria: il tennista svizzero supera in due set l’argentino Juan Londero Inizia con il piede giusto il cammino di Roger Federer nel torneo di Cincinnati. Il tennista svizzero, dopo aver superato con un bye il primo turno, ha fatto il suo Esordio nei sedicesimi di finale con una vittoria. Federer, attuale numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 62 minuti di gioco ...

ATP Cincinnati – Esordio easy per Djokovic : Querrey dura solo un set : Novak Djokovic supera senza troppi problemi il primo turno dell’ATP di Cincinnati: il tennista serbo batte Querrey in due set Dopo aver superato con un bye il primo turno, Novak Djokovic fa il suo ingresso all’ATP di Cincinnati direttamente nei sedicesimi. Esordio positivo per il tennista serbo che elimina senza troppi problemi lo statunitense Sam Querrey, numero 45 del ranking mondiale maschile. Nole, numero 1 del tennis ATP, impiega 1 ora e 19 ...

ATP Cincinnati – Medvedev supera il primo turno : Edmund ko in due set : Medvedev avanza al torneo ATP di Cincinnati: Edmund ko in due set, il russo vola ai sedicesimi Buona la prima per Medvedev al torneo ATP di Cincinnati: il tennista russo, numero 8 del ranking mondiale, ha eliminato all’esordio il britannico Edmund, staccando il pass per i sedicesimi di finale del torneo in corso sui campi in cemento della città statunitense. Medvedev ha trionfato dopo un’ora e 19 minuti di gioco, col punteggio ...

ATP Cincinnati – Buona la prima per Wawrinka : vittoria in rimonta contro Dimitrov al primo turno : Wawrinka trionfa in rimonta contro Dimitrov all’esordio nel torneo ATP di Cincinnati Esordio positivo per Stan Wawrinka al torneo ATP di Cincinnati. Prova tosta per lo svizzero, che ha dovuto fare i conti con un durissimo Dimitrov, aggiudicandosi però il match in rimonta. La sfida tra Dimitrov e Wawrinka è terminato dopo due ore e 37 minuti di gioco, col punteggio di 7-5, 4-6, 6-7: lo svizzero ai sedicesimi del torneo statunitense ...

Diretta ATP Wta Cincinnati 2019/ Streaming video e tv : al via i primi incontri! : Diretta Atp Wta Cincinnati 2019 info Streaming video e tv del torneo di tennis Masters 1000. Oggi 13 agosto spicca l'assenza di Fabio Fognini.

ATP Cincinnati – Sonego eliminato al primo turno : Kyrgios trionfa in due set : Niente da fare per Sonego al Torneo ATP di Cincinnati: l’azzurro eliminato al primo turno da Kyrgios Esordio amaro per Sonego al torneo ATP di Cincinnati. Il tennista italiano è stato eliminato all’esordio da Nick Kyrgios. L’azzurro, numero 47 del ranking ATP, ha ceduto al rivale australiano dopo un’ora e 21 minuti di gioco, in due set, col punteggio di 7-5, 6-4. Kyrgios vola dunque ai sedicesimi, nei quali affronterà ...

ATP Cincinnati – Fognini annuncia il forfait : Shapovalov sfida Sousa all’esordio : Fabio Fognini si ritira a poche ore dall’esordio al torneo ATP di Cincinnati: annunciato il forfait dell’azzurro Avrebbe dovuto fare il suo esordio domani alle 16 italiane contro Shapovalov, ma ha annunciato nelle ultime ore il suo forfait. Stiamo parlando di Fabio Fognini, fresco del ritorno in top ten nella classifica mondiale: l’azzurro ha annunciato il suo forfait, probabilmente in via precauzionale in vista degli US ...