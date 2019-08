Atalanta scatenata | undici rete alla Giana Erminio in allenamento

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019)reti(Serie C): non poche.nella partita d’(gara non ufficiale) disputata sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia davanti ad almeno duemila tifosi. A segno nel primo tempo tre volte Zapata: al 6′ su assist di Reca, all’11’ per il 2-1 rispondendo al pari (7′) di Perna e al 20′ trovando la deviazione di un difensore. Djimsiti (19′) segna di testa da angolo di Malinovskyi, tra il primo dei quattro gol di Ilicic di cui tre di fila: al 17′ correggendo la torre di Pasalic su angolo di Malinovksy, quindi su cross dello stesso ucraino (21′), su sponda di Zapata (31′) e su suggerimento di Reca (32′). Nella ripresa contropiede vincente di Muriel (4′) che poi bissa (14′) in slalom aggirando anche il portiere ospite prima di offrire a ...

