Assunzioni nel settore pubblico | il Ministero dell' Ambiente cerca 251 unità da assumere

Via libera ad oltre 60 mila nuove Assunzioni nella scuola : ''nella riunione di questa sera, il Consiglio dei ministri ha deliberato l'autorizzazione all'assunzione di nuove unità di personale del comparto scuola e Afam, richieste del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca''. Lo affermano in una nota congiunta i ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Giulia Bongiorno e Marco Bussetti. L'autorizzazione riguarda, per l'anno ...

Assunzioni Enel e Agsm Energia : si recluta in Italia e all'estero : Attualmente, la società Enel Energia e il gruppo Agsm Energia hanno dato il via a nuove offerte di lavoro, destinate a personale specializzato con la carica di esperto digitale, ingegnere, informatico, perito elettronico, contabile, commercialista e avvocato, da inquadrare con un contratto a tempo indeterminato o determinato e da accogliere nelle sedi occupazionali situate sul territorio Italiano ed estero. Posizioni aperte presso Enel ...

Assunzioni nel settore pubblico : entro luglio i bandi di Miur - Mibac e Giustizia : Il mese di luglio si prospetta come un mese pieno di novità per quanto riguarda le Assunzioni nel settore pubblico. entro la fine del mese, infatti, dovrebbero essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi di concorso relativi alle procedure concorsuali che verranno attivati per reclutare nuovo personale da destinale al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero della Giustizia....Continua a leggere

Assunzioni Mondadori - Sisal ed Enel : posizioni aperte in Italia e all'estero : Al momento sono in atto alcune procedure di selezione da parte del Gruppo Mondadori, Sisal.it ed Enel Energia per il conferimento di vari posti di lavoro rivolti a profili esperti da assegnare presso le sedi lavorative situate in Italia e all'estero. posizioni aperte Il Gruppo Mondadori ricerca personale in qualità di product manager ''responsabile del prodotto'' e di web marketing specialist e-commerce ''e-commerce specializzato nel web ...

Assunzioni infermieri - farmacisti - Oss : molte postazioni libere nel Nord Italia : L'emergenza sanitaria c'è e si fa sentire su quasi tutto il territorio nazionale: mancano medici, infermieri, operatori socio-sanitari e professionisti del settore. La carenza di medici riguarda sia il presente che il futuro: nei prossimi cinque anni dovrebbero andare in pensione circa 45mila professionisti dell'ambiente sanitario. Scarseggiano anche infermieri, Oss, farmacisti e altre figure ospedaliere. Buone opportunità, dunque, per coloro ...