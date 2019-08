Ascolti TV | Martedì 13 agosto 2019

Ascolti Tv Martedì 13 agosto : Ascolti Tv Martedì 13 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Grand Tour – Rai 1 – milioni e % Spirito Libero 1a Tv (3 ep.) – Canale 5 – milioni e % Hawaii Five-0 (2 ep 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – milioni e % Speciale Tg3 – Rai 3 – mila e % Chicago Fire 1a Tv (3 ep.) – Italia 1 – milioni e % Lo squalo – Rete 4 – mila e % The Truman Show – La7 ...

Ascolti tv martedì 6 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Velvet Collection ha registrato 1.425.000 telespettatori, share 8,75%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato un netto di 819.000 telespettatori, share 5,3%. Nel dettaglio 975.000, 5,36% e 840.000, 5,25%. Su Rai 3 Il film Samba ha registrato 965.000 telespettatori, share 5,78%. Su Canale 5 Spirito libero ha registrato 1.686.000 telespettatori, share 11,00%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un ...

Ascolti tv martedì 30 luglio : anche lo speciale di Temptation Island vince la prima serata : Temptation Island: un mese dopo…, lo speciale conclusivo andato in onda dopo l’ultima puntata vera e propria su Canale 5 ha vinto il prime time di martedì 30 luglio con 3.764.000 telespettatori e uno share del 24.14%. Secondo gradino del podio per Rai1 con il film La mia bella famiglia italiana, visto da 2.754.000 telespettatori (share del 15,1%). Su Rai2 Squadra speciale cobra 11 ha ottenuto 1.003.000 e uno share del 5,9% mentre su ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 23 luglio : l’ultima puntata di The Resident vince con 2.3 milioni : È il nuovo appuntamento con la serie ‘The Resident‘, trasmessa da Rai1, il programma più visto della prima serata del 23 luglio con 2.316.000 telespettatori e il 13.3% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, la replica di ‘Rosy Abate‘ con 1.884.000 spettatori e l’11.2% di share. Terzo piazzamento, su Rai3, per ‘La Corte‘ con 978.000 spettatori e il 5.5% di share. A seguire, tra gli ...

Ascolti tv martedì 23 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 The Resident ha registrato 2.316.000 telespettatori, share 13.3%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 887.000 telespettatori, share 5.6%. Su Rai 3 il film La Corte ha registrato 978.000 telespettatori, share 5.5%. Su Canale 5 Rosy Abate ha registrato 1.884.000 telespettatori, share 11.2%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 944.000 telespettatori, share 5.3%. Su Rete 4 Quelli della Luna ha ...