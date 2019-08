Asap Rocky | il rapper è stato condannato ma non andrà in carcere come voluto da Donald

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ilafroamericanoin Svezia per aggressione con la condizionale e non dovrà quindi scontare la sua pena in. Si è così conclusa oggi a Stoccolma una vicenda che aveva creato tensioni fra Washington e Stoccolma, dopo gli interventi su Twitter del presidente americanoTrump in favore delè del resto già tornato negli Stati Uniti dopo esserescarcerato il 2 agosto. L’artista, il cui vero nome è Rakim Myers, eraarreil 5 luglio assieme a due uomini del suo entourage per una rissa nella capitale svedese il 30 giugno. I tre hanno detto di aver agito per legittima difesa, ma la Corte distrettuale di Stoccolma li ha riconosciuti colpevoli di aggressione di un rifugiato afghano. Trump è intervenuto più volte su Twitter a favore di, invitando Stoccolma ad occuparsi dei “suoi reali problemi col ...

