Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La vicendaè molto lontana da una soluzione, scrive As. Il Barcellona è ancora lontano dalla richiesta del Psg e il Psg non intende abbassare le sue pretese. In tutto questo,ancora non sa dove giocherà la prossima stagione. Il quotidiano riferisce che quando il Psg ha offertoal Real Madrid la prima volta, la prima richiesta diè stata di inserireJunior nella trattativa. Il Real ha respinto la richiesta. E lo ha fatto per le due volte successive in cui il Psg ha riprovato a formularla., scrive As, “vorrebbe averenel Psg perché lo vede come ‘dal. Un giocatore con un grande potenziale e un comportamento eccellente”. L'articolo As:al Psg. LoundalilNapolista.

napolista : As: Leonardo vuole Vinicius al Psg. Lo considera un anti-Neymar fuori dal campo Il Psg ha provato ad inserire Vinic… - sepe_leonardo : @AntonioSocci1 @AlbertoBagnai Renzi è Senatore e risponde ai suoi elettori e Zingaretti non è in parlamento e Zinga… - sepe_leonardo : @matteosalvinimi Senti senti le frottole,vuole sterilizzare l'aumento dell'iva,con i soldi del Monopoli??? -