Arriva su Netflix “American Factory” | il primo documentario prodotto dagli Obama

«Tredici» : la terza stagione Arriva (a sorpresa) il 23 agosto su Netflix : Clay, l'eroe decadutoIl fantasma di HannahJustin, il teneroLe polaroidL'omosessualità di CourtneyWeinstein-BryceLa fragilità di TonyLa sorpresa di ZachAlex, il feritoTyler, il nuovo HannahJessica e la violenza sulle donneI ragazzi indossano l’abito scuro, si chiudono in un’espressione contrita che genera rabbia, disperazione, smarrimento. A ventinove anni dalla scomparsa di Laura Palmer, Netflix mette in piedi un nuovo tormentone: ...

Designated Survivor 4 non ci sarà - dopo il rinnovo Arriva la beffa : Netflix cancella definitivamente la serie : Designated Survivor 4 non si farà, così ha deciso Netflix. La serie con Kiefer Sutherland (protagonista e produttore esecutivo) era stata cancellata dalla ABC lo scorso anno, poi la piattaforma è intervenuta per salvarla e rinnovarla, concedendo un terzo ciclo composto da 10 episodi. A quanto pare questo non è bastato, poiché a un mese dal rilascio, il servizio ha decretato la fine della corsa per il Presidente Kirkman. In un comunicato stampa ...

F.1 su Netflix - Arriva la seconda stagione di Drive to Survive : La Formula 1 torna su Netflix: dopo il grande successo di Drive to Survive, la celebre piattaforma dintrattenimento on demand ha confermato larrivo della seconda stagione e, per la prima volta, saranno coinvolte tutte le squadre.Dietro le quinte con Ferrari e Mercedes. La prima stagione di Drive to Survive è stata davvero un successo e ha consentito agli appassionati di conoscere retroscena e immagini esclusive della stagione 2018 di F.1. Non un ...

La Casa di Carta 3 Arriva oggi su Netflix : La Casa di Carta è uno dei recenti successi firmati Netflix. Le prime due stagioni hanno catturato l’interesse degli spettatori di tutto il mondo, e secondo Forbes, è la serie TV in lingua straniera più popolare su Netflix america. Ma chi saranno i nuovi volti di questa terza stagione? L’ultima volta che abbiamo visto Álvaro Morte (Il professore / Salvador “Salva” Martin), Úrsula Corberó (Tokyo), Paco Tous (Mosca), Jaime ...

Luna Nera - la nuova serie tv italiana di Netflix Arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

Luna Nera - la terza serie tv italiana di Netflix Arriva nel 2020 (Foto) : Luna Nera, la nuova serie originale Netflix italia che racconta la caccia alle streghe arriverà nel 2020. Le prime immagini.Dal 2020 la caccia alle streghe avrà anche una versione italiana. Stiamo parlando di Luna Nera, la terza produzione originale italiana di Netflix che debutterà sul servizio streaming da inizio 2020.La serie, di cui sono appena terminate le riprese, è tratta dal romanzo “Le città Perdute. Luna Nera” di Tiziana ...

E se su Netflix dovesse Arrivare la pubblicità? Sarebbe un disastro : Netflix è un popolare servizio streaming che fino a questo momento è riuscito a salvaguardare i propri utenti dagli annunci pubblicitari. Sarà sempre così? L'articolo E se su Netflix dovesse arrivare la pubblicità? Sarebbe un disastro proviene da TuttoAndroid.

Arriva il teen drama inglese The A List su Netflix - tra thriller e soprannaturale : L'annuncio dell'arrivo di The A List su Netflix conferma la tendenza della piattaforma a pescare i suoi contenuti tra produzioni nazionali che si distinguono per qualità e innovazione. La trama di questo teen drama prodotto nel Regno Unito che mescola thriller ed elementi soprannaturali è ambientata in quello che sembra all'apparenza un idilliaco e tranquillo campo estivo. La protagonista Mia, interpretata da Lisa Ambalavanar, Arriva ...

L'attesa è finita : Arriva su Netflix "Stranger Things 3" - : Mariangela Garofano Dopo un'attesa lunga un anno, ritorna l'amata serie ispirata agli anni 80 "Stranger Things". La terza stagione vedrà ancora Mike, Undici, Will, Lucas e Dustin alle prese con nuove avventure e un pizzico di romanticismo Per gli amanti della serie serie tv "Stranger Things", l’attesa è finita: l’acclamata serie anni 80 che unisce fantascienza, avventura e romanticismo, torna con la terza stagione il 4 luglio sulla ...

Disponibile Stranger Things 3 : The Game - il gioco Arriva insieme alla terza stagione della serie Netflix : Ottime notizie per tutti i fan dell'apprezzata serie Netflix, Stranger Things! Stranger Things 3: The Game è infatti Disponibile da ora al download.Il titolo ispirato alla celebre serie può essere ora scaricato su PS4, Xbox One, Switch, PC e dispositivi mobile.Dalla descrizione sulla pagina Steam dedicata leggiamo:Leggi altro...

Willy - il principe di Bel-Air Arriva su Netflix : dall’1 luglio disponibili tutte le stagioni : Nuovo colpo di Netflix: dal 1 luglio 2019 è infatti totalmente disponibile sul servizio di streaming americano Willy, il principe di Bel-Air che, a ventun anni dalla prima messa in onda italiana, viene riproposto a tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con il sito. Lo scorso anno fu Spike a riproporre al pubblico la storica serie con Will Smith (che ha ammesso di fare fatica a rivedersi nei panni del personaggio che lo fece ...

Dal Netflix Hack Day Arriva la vibrazione nelle scene più movimentate dei film : Al Netflix Hack Day alcuni impiegati hanno presentato delle soluzioni alquanto bizzarre, che potrebbero offrire lo spunto ad altri sviluppatori. L'articolo Dal Netflix Hack Day arriva la vibrazione nelle scene più movimentate dei film proviene da TuttoAndroid.