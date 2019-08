Apricena Il sindaco Antonio Potenza torna in libertà

Foggia - operazione 'Madrepietra' sugli appalti : arrestato il sindaco di Apricena : La Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare, in regime di domiciliari, nei confronti di tre persone. Gli arrestati sono l'attuale primo cittadino della cittadina Foggiana, Antonio Potenza, insieme all'assessore Ivan Augelli (quest'ultimo consigliere comunale all'epoca dei reati contestati) e l'imprenditore edile, Federico Bianchi. Altre 25 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. ...

Favori e voti - arresto sindaco Apricena : 11.20 Quindici arrestati nel Foggiano e 25 indagati in tutto, in una operazione della GdF, che indaga per reati contro la Pubblica amministrazione. Tra loro, ai domiciliari, anche il sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Rieletto col 71,5% in una lista civica e dal 2018 con la Lega dopo 11 anni in Forza Italia, Potenza è coinvolto nell' operazione Madrepietra su presunte irregolarità nelle gare per commesse pubbliche. Nei suoi confronti anche ...

