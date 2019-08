Anche Facebook ha pagato per ascoltare e trascrivere i messaggi audio

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019)’s European headquarters in Dublin. (Photo by Niall Carson/PA Images via Getty Images)hadelle persone perglidei suoi iscritti. In principio ha fatto scalpore il caso di Amazon che ha messo in piedi un team pertutto quello che veniva detto all’assistente vocale Alexa, poi è stato il turno di Google e di Apple, e adessoil re dei social network ammette di averi dipendenti di aziende esterne perle chatdei suoi utenti. Lo rende noto Bloomberg, a cui i lavoratori coinvolti in questa pratica fanno sapere che il social non ha mai spiegato loro il motivo delle trascrizioni. Da Menlo Park è arrivata la conferma che la pratica di ascolto e trascrizione è stata sospesa già settimana scorsa, facendo seguito a quanto già accadutocon gli altri big tecnologici che si sono trovati ...

sandrogozi : Time is now. Ed è un tempo straordinario. Non perdiamo il treno. Nuova maggioranza in Italia per un’altra Italia… - matteosalvinimi : Un saluto dalla incantevole #Policoro, perla lucana sul Mar Jonio. Anche qui siamo in tantissimi, seguite in dirett… - VittorioSgarbi : #crisidigoverno Va ricordato a Conte che anche Prodi volle cadere in Parlamento, e questa scelta non ha niente a ch… -