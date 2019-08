Alto rischio di Listeria Monocytogenes | ritirato un prodotto da supermercato NOME | MARCA

Allerta Incendi Sardegna : Alto rischio per le prossime ore : Confermata anche per mercoledì 14 agosto l’Allerta della Protezione civile regionale per alto rischio di Incendi in Sardegna. L’avviso mantiene il codice arancione in quasi tutta l’Isola, ad eccezione del Logudoro e una parte della costa dell’Ogliastra (codice giallo). Il pericolo di roghi, dove sara’ necessario l’intervento della flotta aerea, è legato alla rotazione dei venti con l’ingresso da ...

Meteo : maltempo verso il nord-est - Alto rischio fenomeni violenti. Caldo estremo al sud : SITUAZIONE | La forte perturbazione che ieri ha attraversato il nord-ovest, dove ha provocato danni ingenti a causa della grandine e dei venti tempestosi (vedi i danni in Piemonte e in Lombardia), si...

Incendi Sardegna : rogo nel Nuorose - domani altra giornata ad Alto rischio : Ennesimo Incendio in Sardegna. Il rogo si sta sviluppando nell’agro di Silanus, nel Nuorese, poco distante dal grave Incendio che due giorni fa ha devastato l’altipiano di Dualchi. Il Corpo forestale, si legge in un bollettino, sta provvedendo all’invio di due aerei leggeri, del “Super puma” e di un Canadair. Sul posto stanno già operando due squadre dell’agenzia Forestas e i volontari a supporto della ...

Un quarto della popolazione mondiale verso la crisi idrica : Italia ad ‘Alto rischio’ : Un quarto della popolazione mondiale vive in regioni a rischio “estremamente alto” di crisi idrica. Il Qatar è quello maggiormente in pericolo, seguito da Israele e Libano. All’11° posto c’è la Repubblica di San Marino. L‘Italia è classificata a rischio “alto” ed è al 44° posto su 164 paesi. Lo rivela una ricerca del centro studi americano World Resources Institute. I 17 paesi a rischio ...

Gravidanze ad Alto rischio - istituita la Rete clinica regionale toscana : Negli ultimi decenni, molti fattori hanno determinato un aumento del numero di Gravidanze “ad alto rischio”. La Regione toscana, che

Il tornado di Fiumicino - un fenomeno estremo figlio dei cambiamenti climatici : Roma è sempre più ad Alto rischio eventi meteo estremi [DATI - FOTO e VIDEO] : Nella violenta ondata di maltempo che a fine luglio ha colpito il Centro-Nord, spicca senza dubbio il violento tornado che si è abbattuto su Fiocene, frazione di Fiumicino, nel Lazio. Il tornado ha prodotto grandi danni e soprattutto una giovane vittima, Noemi Magni, 27 anni che, uscita in auto, si è ritrovata catapultata con tutta la vettura dai forti venti. La giovane viaggiava a bordo di una Smart, dal peso di 935kg. Sotto la spinta dei ...

Estate : pazzi per il beach volley - Alto rischio “crack” per caviglia e ginocchio : È lo sport simbolo dell’Estate, ma se praticato a livello agonistico mette a rischio caviglie, ginocchia e arti superiori. Il beach volley domina sulle spiagge italiane, ma non vanno sottovalutati i rischi. Conoscere i propri limiti infatti può aiutare a prevenire gli infortuni. “Tonicità ed elasticità delle giunzioni mio-tendine sono condizioni basilari per evitare infortuni durante l’atterraggio, dopo aver colpito la palla, perché ...

Incendi in Sardegna : domani un’altra giornata ad Alto rischio : domani, a causa delle alte temperature, sarà una nuova giornata ad alto rischio Incendi in Sardegna: la direzione generale della Protezione civile regionale ha previsto per la zona di Cagliari un codice “arancione”, che corrisponde a un’attenzione rinforzata dell’apparato antIncendi e una rapida mobilitazione dei mezzi aerei in caso di necessità. L'articolo Incendi in Sardegna: domani un’altra giornata ad alto ...

Nuovo scandalo calcioscommesse nel calcio italiano : aperta indagine per flusso anomalo - rischio ribAltoni! : Un Nuovo clamoroso terremoto rischia di sconvolgere il calcio italiano, l’ennesima estate di scandali potrebbe portare a nuovi ribaltoni anche di classifica, per adesso si tratta di una situazione embrionale ma che potrebbe portare delle conseguenze tra qualche settimana, un Nuovo caso di calcioscommesse. Nel dettaglio è stato riscontrato un flusso anomalo di scommesse sulla partita del campionato di Serie B Carpi-Crotone dello ...

'Jova beach party' - tappa Vasto a rischio L'Altolà del prefetto : Chieti - Il concerto di Jovanotti in programma sulla spiaggia di Vasto (Chieti) il 17 agosto per il 'Jova beach party' è "a rischio". Lo ha detto il prefetto di Chieti Giacomo Barbato al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. I pareri espressi dalle forze dell'ordine sul piano presentato dagli organizzatori sono negativi. "Il concerto è sicuramente a grave rischio - ...

Incendi : ancora Alto rischio nel sud Sardegna : Dopo l’emergenza in Ogliastra nel fine settimana, permane l’allerta per alto rischio di Incendi in Sardegna: la Protezione civile regionale ha mantenuto il codice arancione per il Campidano di Cagliari e per la zona sud orientale dell’Isola, da Villasimius a Costa Rei. Nel resto della Sardegna il pericolo Incendi è classificato medio (codice giallo). “Le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se ...

Sardegna - Alto rischio di incendi domani : allerta arancione della Protezione Civile : Mezza Sardegna ad alto rischio di incendi per tutta la giornata di domani, mercoledì 10 luglio. La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso con codice arancione (attenzione rinforzata) nel Sulcis, tutto il Campidano, da Oristano a Cagliari, e sulla fascia costiera della Gallura e del Nuorese. Nel resto dell’Isola il codice è giallo (pericolosità media). Dopo la bolla africana di questi ultimi giorni, con picchi di +42°C in alcune ...

Creme solari - Altroconsumo ha chiesto il ritiro di due note marche per bambini : Alto rischio di scottature : “Due Creme solari per bambini non rispettano il fattore di protezione dichiarato sulla confezione: si tratta di ‘Rilastil Baby transparent spray wet skin‘ e ‘Isdin Transparent spray wet skin‘“. E’ quanto riferisce Altroconsumo, che ha testato in laboratorio un campione di 16 Creme solari destinate ai bambini. I prodotti presi in esame sono in vendita in farmacie, supermercati e discount. “I due ...