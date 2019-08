Alessia Fabiani | ecco che fine ha fatto l’ex letterina di Passaparola | “Non rinnego nulla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Con il suo sorriso e la sua esuberanza aveva subito conquistato il pubblico di “” dove ogni sera affiancava Gerry Scotti nella conduzione del quiz di Canale 5. Ora l’exha detto addio al piccolo schermo ed è una mamma single di due gemelli, Kim e Keira, come lei stessa ha raccontato in un’intervista al settimanale “Chi“. “Hotanti errori, ma loro sono la cosa più bella e giusta che abbia mai”, ha spiegato. “Abbiamo un rapporto splendido, anche se non nascondo che crescere due gemelli da sola non è per niente facile. La storia con Fabrizio (Cherubini) è finita quattro anni fa, per il bene di tutti ho preferito mettere un punto. Sono stata molto male e non è stata una decisione facile. La vita, del resto, è anche questo”, ha confessato l’ex. La separazione dal padre ...

