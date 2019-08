Al Meeting di Rimini il ‘Villaggio Ragazzi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019), 14 ago.(AdnKronos) – Ildi, anche quest’anno, pensa ai più piccoli con il Villaggio Ragazzi: 3000 metri quadrati interamente dedicati ai bambini e ai ragazzi da 1 a 12 anni, con mostre, spettacoli e laboratori e con l’obiettivo di accogliere i più piccoli. Il villaggio è un luogo speciale dove chi vi arriva può fare esperienza in pieno dei temi che il festival propone, anche se in altri linguaggi, ai grandi. Laboratori artistici, di matematica, scrittura, lettura, giochi da tavola sono alcune delle molte attività per ragazzi e bambini di tutte le età.“Gli incontri, le mostre, gli spettacoli, i libri proposti sono parte integrante del, di esso ne condividono gli intenti, ne partecipano della proposta, ne respirano la tensione- spiega Luigi Ballerini, uno tra gli ideatori del Villaggio, psicoanalista e scrittore di libri per ...

DeGasperiFond : La mostra #FreedomaNATOmy intende contribuire ad una diversa e maggiore consapevolezza dell’importanza della NATO e… - StampaFin : Il Meeting si è fatto globale - quotidianodirg : Al meeting di Rimini Illumia si racconta tra sostenibilità e lavoro -