Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) GUARDARE I CONFINI DELL’ARTE CONTEMPORANEASPARARSI IL MIGLIOR HAMBURGER DELLA CITTA’PERDERSI NEL DE HALLENMANGIARE DA PRORIFARSI GLI OCCHI AL MUSEO DELLE BORSESi dice che se non hai visto un tulipano, non hai visto. Forse è tempo di aggiornare la frase. La capitale delle stradine, delle case oblique e dei mille canali, sta vivendo un piccolo rinascimento, grazie al quale si sta togliendo di dosso l’immagine della cittadina meta solo per comitive in cerca di trasgressioni. Negli ultimi anni infatti, tra i suoi quartieri sono sorti ristoranti sempre più raffinati, bar più ricercati e alberghi attenti a una clientela più esigente. Come il nuovo NH CollectionFlower Market, in cui siamo stati ospiti per un weekend alla scoperta delleda fare in città, una volta che si è fatto tutto quello che si doveva fare in città. E così, dopo una gita in barca nei canali, ...

TravellerItalia : 5 cose da provare nella «nuova» Amsterdam - rciciret : RT @FrancescaNevis: Salvini fa e dice delle cose perché è consapevole di avere un seguito. Il problema è sempre alla base. Lui che stringe… - nextlevelxcx : a volte penso ad una mia vecchia crush e sinceramente mi accorgo di quanto sia stato stupido ad essermi comportato… -