4A Games al lavoro su un nuovo capitolo di Metro?

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019) In questi giorni si sta parlando molto di THQ Nordic: il publisher non solo ha acquisito lo studio italiano Milestone ed il team dietro lo sviluppo di Darksiders, ma avrebbe anche confermato, sempre secondo alcune indiscrezioni, lo sviluppo di undi.La notizia sarebbe stata confermata durante l'ultima conference call di THQ Nordic dal CEO in persona, Lars Wingefors. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, quindi è probabile che il gioco sia nelle primissime fasi di sviluppo, il che non sorprende, considerandoExodus è stato pubblicato all'inizio di quest'anno su PC e console.Il publisher ha affermato che il lancio diExodus ha soddisfatto pienamente le aspettative del gruppo, nonostante alcuni problemi per la versione PC; avevamo già avuto modo di parlare del malcontento generale dei fan alla notizie che il gioco sarebbe stato un'esclusiva temporale ...

Eurogamer_it : Secondo alcune indiscrezioni 4A Games è al lavoro su un nuovo capitolo di #Metro. - FPSREPORTER : 4A Games è al lavoro su un nuovo titolo della serie Metro - MondoXbox : 4A Games è al lavoro su un nuovo titolo della serie Metro -