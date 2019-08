Xiaomi con migliore fotocamera | i migliori da comprare

Xiaomi Mi 9 si fa più “potente” in Cina : disponibile una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna : Xiaomi Mi 9 diventa ancor più "potente" in Cina: da domani sarà disponibile una nuova versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna L'articolo Xiaomi Mi 9 si fa più “potente” in Cina: disponibile una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia l'aspirapolvere MIJIA Smart Robot con Laser Detect Systems e tre modalità di pulizia : Xiaomi ha lanciato una versione migliorata del Robot aspirapolvere intelligente MIJIA dotato di un sistema di rilevamento Laser, scarico indipendente, spazzolatura e rastrellamento separati. La nuova versione viene fornita con tre modalità di pulizia (spazzolare e rastrellare, solo spazzolare e modalità solo rastrellare) ma per utilizzarle tutte e tre potrebbe essere necessario acquistare alcuni accessori extra.

Rendete smart casa vostra con questo hub Xiaomi in offerta a 15 - 99 euro : Chiunque voglia rendere la propria casa smart a 360 gradi deve affidarsi a un hub capace di gestire e collegare fra loro tutti i vari dispositivi connessi, che a sua volta deve essere smart.

Il top di gamma più economico che c'è : Xiaomi Mi 9T Pro sta arrivando in Europa : Sarete in tanti ad attendere l'arrivo in Europa dello Xiaomi Mi 9T Pro (che corrisponde alla versione internazionale dell'apprezzato Redmi K20 Pro, di cui è arrivata finora qui da noi solo la variante più povera), un dispositivo di cui Roland Quandt è tornato a parlare, riferendo di un suo approdo imminente nel Vecchio Continente. Il terminale dovrebbe debuttare già da questa settimana, od al più dalla successiva. Il primo modello a rendersi ...

Le smart TV di Xiaomi si preparano a supportare le video chiamate e dicono addio agli annunci pubblicitari di avvio : Il settore delle smart TV è in costante crescita e Xiaomi non ha alcuna intenzione di perdere l'occasione di divenire uno dei principali produttori

Lenti periscopiche per lo Xiaomi Mi MIX 4 : nuove conferme : Saranno molti ad attendere lo Xiaomi Mi MIX 4, specie adesso che diventa sempre più plausibile il device possa adottare una fotocamera periscopica. Stando a quanto riportato da '91mobiles.com', ci sarebbe un secondo brevetto registrato presso la WIPO (World Intellectual Patent Office) in cui il terminale non lascia spazio ad altre interpretazioni (il primo risaliva a qualche settimana fa). Guardando il device posteriormente vi renderete subito ...

Xiaomi Mi MIX 4 con una fotocamera periscopica? Ecco un ulteriore indizio con tanto di bozzetti : Spunta un nuovo brevetto firmato Xiaomi che mostra tramite alcune immagini come potrebbe essere lo smartphone con una fotocamera periscopica, e spunta subito l'ipotesi Xiaomi Mi MIX 4.

Xiaomi presenta MIJIA Air Purifier 3 con numerosi miglioramenti e un ottimo prezzo : Xiaomi ha presentato oggi MIJIA Air Purifier 3, dal prezzo competitivo come sempre e con un rinnovato set di funzionalità.

Xiaomi lancia delle cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore e 20 ore di autonomia : Xiaomi ha lanciato ufficialmente una campagna di crowdfounding per un modello di auricolari Bluetooth con collare e cancellazione del rumore che permettono di ascoltare musica senza essere disturbati dal rumore dell'ambiente circostante. Gli auricolari di Xiaomi possono essere regolati per una varietà di scenari in modo da soddisfare le diverse esigenze, come centri commerciali, strade, uffici, aeroporti, stazioni della metropolitana ...

Xiaomi pensa di lanciare smartphone con un foro nel display : ecco come dovrebbero essere : Xiaomi brevetta un nuovo design con la fotocamera frontale all'interno di un singolo foro nel display: ecco come potrebbero essere i futuri smartphone di Xiaomi.

Quale aspirapolvere robot Xiaomi scegliere? Xiaomi Mi Robot 1S contro tutti : Abbiamo provato il nuovo ed economico Robot aspirapolvere di Xiaomi, Mi Robot 1S, con navigazione laser, mettendolo a confronto con gli altri modelli del brand.

Xiaomi Mi 9T in offerta a un ottimo prezzo con Mi Band 3 in regalo : Senza dubbio fra i migliori smartphone del momento, sia per estetica che per scheda tecnica, Xiaomi Mi 9T è in offerta a un prezzo molto vantaggioso sul negozio virtuale eBay.

Lo Xiaomi Mi 9 dei sogni potrebbe essere presto realtà - con specifiche tecniche migliori : La connettività 5G continua a diffondersi in tutto il Mondo e i vari produttori di smartphone si preparano a lanciare nuovi smartphone che siano capaci di supportarla, inclusa ovviamente Xiaomi

Xiaomi Mi 9 SE si aggiorna alla MIUI 10.3.4.0 con patch di sicurezza di luglio e tante altre novità : Xiaomi Mi 9 SE ha iniziato a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 10.3.4.0 con le patch di sicurezza del mese di luglio e una sfilza di gradite novità.