Wanda Nara e Icardi e il bacio appassionato | Senza amore non ho nulla

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Marco Gentilee Maurosi stanno rilassando in attesa che una tra Roma, Juventus e Napoli faccia la mossa decisiva per strapparlo all'Inter. Ilin acqua scatena i follower L'estate die Mauroè calda, molto calda per motivi calcistici e non solo. La sexy moglie-agente dell'ex capitano dell'Inter, infatti, ha incantato i suoi oltre 5,5 milioni di follower su Instagram con alcuni scatti bollenti in giro per il mondo nonostante ci sia da risolvere l'intricato caso legato al marito che non fa parte più dei progetti dell'Inter. Il giocatore vuole restare a Milano ma la società ha già fatto intendere che se così sarà saranno quasi certamente due anni di tribuna, ovvero fino a fine contratto a giugno 2021. La coppia vuole scongiurare questa eventualità conche sta lavorando duramente per trovare una degna sistemazione ...

GoalItalia : Wanda Nara potrebbe ricorrere ad azioni legali nei confronti dell'Inter se non dovesse esserci il reintegro complet… - capuanogio : ?? #Icardi ha capito che dovrà andarsene ma vuole farlo da giocatore reintegrato e non accetta più di essere esclus… - capuanogio : Ieri contatto tra #ADL e Wanda #Nara. Il #Napoli vuole chiudere per #Icardi mettendo sul tavolo 60 milioni per darl… -