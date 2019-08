Vuelta a Espana 2019 | quarta tappa | Cullera-El Puig Nuovo appuntamento per le ruote

Vuelta a España 2019 - terza tappa : Ibi. Ciudad del Juguete-Alicante. Prima occasione per i velocisti : terza tappa per la Vuelta a España 2019: dopo una cronometro ed una frazione insidiosa arriva finalmente la Prima opportunità per le ruote veloci di mettersi in mostra in terra iberica. 188 i chilometri in programma: da Ibi. Ciudad del Juguete ad Alicante, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso ed altimetria. Percorso Poco da segnalare nella Prima parte di gara: lungo tratto pianeggiante, anche se si partirà a 680 metri di altitudine e ...

Vuelta a España 2019 : Fabio Aru l’unica punta italiana per la classifica con l’assenza di Domenico Pozzovivo : Un colpo di sfortuna incredibile, davvero immeritato: in piena preparazione Domenico Pozzovivo è stato investito da un’automobile, riportando fratture alla gamba e al braccio. Il lucano, pronto a partire verso la terra iberica, dove sarebbe stato il capitano della Bahrain-Merida in ottica Vuelta a España 2019, è stato costretto a rinunciare per cause di forza maggiore. Resta solo una speranza dunque all’Italia in chiave classifica ...

Vuelta a Espana 2019 - seconda tappa : Benidorm-Calpe. Frazione mossa - per attaccanti. Volata difficile : La seconda tappa della Vuelta a España 2019 si preannuncia molto spettacolare. Il percorso da Benidorm a Calpe (199,6 km) avrà diverse chiavi di lettura. Il terreno è quello adatto a un attacco da lontano, visto che dovranno essere affrontati tre GPM e una serie di mangia e bevi, che renderanno difficile tenere sotto controllo la corsa. Percorso Dopo solo 17 km i corridori affronteranno la prima asperità di giornata, il Puerto de Confrides, di ...

Vuelta a España 2019 : i favoriti a confronto. Salita - discesa - cronometro - senso tattico - doti di recupero : chi è il migliore? : Tutto pronto per il terzo grande giro stagionale: dopo Giro d’Italia e Tour de France spazio alla Vuelta a España che entrerà in scena a fine agosto fino a metà settembre. In tanti a caccia del trionfo in terra iberica, abbiamo individuato cinque possibili favoriti: andiamo a metterli a confronto secondo le loro qualità principali. Chi la spunterà? (Almeno sulla carta). Vuelta a España 2019: i favoriti a confronto Miguel Angel ...

Vuelta a España 2019 : il percorso e le stellette di difficoltà delle 21 tappe. Corsa di una durezza tremenda : La Vuelta a España 2019 si preannuncia molto dura e ci attendiamo grande spettacolo nelle tante salite presenti nel percorso. Il terzo Grande Giro della stagione si svolgerà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. I corridori dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km da percorre. Gli organizzatori quest’anno hanno alzato ulteriormente il livello di difficoltà, con una Corsa che sarà particolarmente adatta agli scalatori, anche ...

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru e Domenico Pozzovivo le punte azzurre : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a España 2019 - prima tappa : Salinas de Torrevieja-Torrevieja. Si comincia con una cronometro a squadre di 13 - 4 km : La Vuelta a España 2019 scatterà sabato 24 agosto con una cronometro a squadre sulle strade di Torrevieja. Questa cittadina in provincia di Alicante ospiterà la prima tappa della 74ma edizione della corsa spagnola. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso di questa frazione inaugurale. Sarà una prova contro il tempo breve, vista la lunghezza di soli 13,4 km. Dal punto di vista altimetrico non ci saranno difficoltà, visto che il ...

Ciclismo - il calendario di agosto con le gare in tv : da San Sebastian alla Vuelta Espana : Appena andato in archivio il Tour de France, il Ciclismo non si ferma ma è pronto già a ripartire a ritmi serrati. Il calendario del mese di agosto è ricchissimo di appuntamenti importanti, con ben sei gare di livello World Tour, tra classiche e corse a tappe. L’evento clou è certamente la Vuelta Espana che prende il via il 24 agosto, ma già nel primo weekend del mese sono in programma la Clasica di San Sebastian, il Giro di Polonia e la ...

Vuelta a España 2019 - quali italiani potranno fare classifica? Fabio Aru sogna la rinascita - attenzione a Domenico Pozzovivo : Dopo il podio di Vincenzo Nibali al Giro d’Italia e un Tour de France avaro di soddisfazioni in ottica classifica generale per il ciclismo italiano, le aspettative sono già proiettate verso la Vuelta a España 2019, terzo ed ultimo grande appuntamento del calendario internazionale riguardo alle grandi corse a tappe. Le aspettative saranno maggiori considerate anche le numerose assenze, ma per gli azzurri al via non sarà comunque semplice recitare ...

Vuelta a España 2019 - ci sarà Egan Bernal? I dubbi del Team Ineos - formazione da definire. Sivakov scalpita : Dopo le prime due settimane non pienamente convincenti che avevano alimentato dubbi sulla possibilità da parte della formazione britannica di raccogliere l’eredità del Team Sky, sulle Alpi il Team Ineos ha letteralmente ribaltato il Tour de France 2019 completando l’ennesima doppietta sulle strade francesi con il successo di Egan Bernal e il secondo posto di Geraint Thomas. La compagine guidata da Dave Brailsford non è apparsa dominante come nel ...

Vuelta a España 2019 - Nairo Quintana conferma la presenza. Il colombiano per rivincere dopo il 2016 : Nairo Quintana ha confermato la sua presenza alla Vuelta di Spagna 2019 che si correrà dal 24 agosto al 15 settembre. Il colombiano affiancherà lo spagnolo Alejandro Valverde (Campione del Mondo in carica desideroso di mettersi in luce di fronte al proprio pubblico) e l’ecuadoriano Richard Carapaz, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia: la Movistar conferma uno squadrone a tre punte, la speranza è quella di ottenere un risultato ...

Vuelta a España 2019 : chi parteciperà? Tutti i big presenti : sicuri Aru e Lopez - Pozzovivo punta in alto. Carapaz e Yates all’assalto? : Manca meno di un mese alla Vuelta di Spagna 2019, la terza Grande Corsa a Tappe della stagione che si disputerà dal 24 agosto al 15 settembre: 21 tappe in programma, tantissime salite come da tradizione per l’appuntamento in terra iberica, una cronometro a squadra e una prova contro il tempo individuale. Si preannuncia grande spettacolo per l’appuntamento che chiude l’estate del grande ciclismo e che lancia verso gli ultimi ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru ci sarà. Risposte positive al Tour per il Cavaliere dei Quattro Mori : in Spagna per tornare a volare : Manca poco meno di un mese alla partenza della Vuelta a España 2019, il terzo ed ultimo appuntamento della stagione ciclistica internazionale con le grandi corse a tappe dopo Giro d’Italia e Tour de France. Il percorso particolarmente impegnativo e il livello decisamente elevato dei partecipanti promettono spettacolo, ma l’attenzione del pubblico italiano sarà rivolta soprattutto nei confronti di Fabio Aru. Il corridore sardo, già ...

Vuelta a España 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : La Vuelta a España 2019 si svolgerà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Dopo lo spettacolo del Tour de France, si inizia a pensare al terzo Grande Giro della stagione che scatterà da Torrevieja con una cronometro a squadre di 18 km e si concluderà con la classica passerella finale di Madrid. I corridori affronteranno 21 tappe per un chilometraggio totale che raggiunge quota 3272 km. Il percorso sarà caratterizzato come di consueto da ...