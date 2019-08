Vuelta a España 2019 | la startlist e l’elenco dei partecipanti Fabio Aru la punta azzurra

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe per velocisti e due cronometro, una a squadre e una individuale. Saranno 176 i corridori al via di questa 74ma edizione, in rappresentanza di 22 squadre. Oltre ai 18 team World Tour che partecipano di diritto, gli organizzatori hanno infatti assegnato quattro wildcard alle formazioni Professional: Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis ed Euskadi-Murias. In gara vedremo tanti big del circuito con la Movistar che schiererà un terzetto di ...

