Fonte : agi

(Di martedì 13 agosto 2019) “No alla scorciatoie con il Pd”. La via maestra? “L'unica via sono le elezioni”. E “il processo al traditore Salvini non serve”. È quel che pensa, a lungo ministro democristiano, da anni animatore e numero uno della Link Campus University, indicato come un laboratorio culturale grillino, e dalla quale proviene più di un esponente del MoVimento approdato sui banchi del governo e lui stesso considerato anche come un influente “suggeritore” del leader, Luigi Di, detto in un'intervista a La Nazione di Firenze nella sua edizione di carta. Secondo, “mostrando di non capire la lezione del fallimento del governo, in queste ore sta crescendo la pietra fisolofale per rinviare le elezioni” ma “questa illusione – aggiunge – rinvia non a una particolare Repubblica, ma a tutte le Repubbliche quando con un giochetto si pensa di poter superare una incapacità politica vera ...

fisco24_info : Vincenzo Scotti ha ricordato a Di Maio le parole di De Gasperi: “No alla scorciatoie con il Pd”. La via maestra? “L… - Agenzia_Italia : Sulla crisi Vincenzo Scotti ha ricordato le parole di De Gasperi - Mania48Mania53 : RT @LuMan_: @51fini Luigi di Maio è un'allevo di Scotti. la Dc ha colpito ancora.... -