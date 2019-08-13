romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 18:15: VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 17.20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 17:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-08-2019 -
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Governo: Renzi, 'da Pd subito mozione sfiducia a Salvini, M5S lo salva?' Affaritaliani.it
Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "C'è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l'esperienza del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI IN VIA LAURENTINA A TOR SAN LORENZO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA CAMPO DI CARNE E VIA VALLI DI SANTA LUCIA NELLE DUE DIREZIONI AD ANZIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI IN VIA LAURENTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI IN VIA LAURENTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 Roma NAPOLI LUNGHE CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CECCANO IN DIREZIONE Roma SUL LITORALE RomaNO RALLENTAMENTI TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI AD ANGUILLARA SI RALLENTA IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NELLE DUE DIREZIONI A RONCIGLIONE UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULL’A1: SI E’ INFATTI VERIFICATO UN INCIDENTE, IN DIREZIONE NAPOLI, AL KM 552+500, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI GUIDONIA; SI SONO FORMATE CODE PER 1 KM. SULL’A24 Roma-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE ALL’ALTEZZA DI ROVIANO VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE, PER LAVORI A CURA DI ANAS, TROVIAMO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO VERSO Roma. QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO POI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI. ANDIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI. ANDIAMO PIU’ A SUD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI. ANDIAMO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 13 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD LUNGHE CODE DA GAETA A FORMIA CON RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI PIU’ A SUD LUNGHE CODE DA GAETA A FORMIA CON RIPERCUSSIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 12 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE, AL MOMENTO SUL RACCORDO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA Roma-FIUMCINO INVECE LA CIRCOLazioNE E’ INTENSA LUNGO TUTTO IL LITORALE LAZIALE PARTIAMO SALLA VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORA, VERSO ...